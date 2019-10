Nicolás Massot almorzó con Massa y Carrió se re calentó y lo insultó

massot y massa.jpg

Massa y Massot, quienes tienen una relación amistosa de larga data, almorzaron juntos en un restaurante neoyorquino y, al parecer, el actual integrante del Frente de Todos habría intentado convencer a su colega de que trabaje junto al peronismo el año próximo.

carrio_massot_1557960134.jpg

"Hay que ser muy duros en la defensa de la República y en los valores de la convivencia y la unidad nacional. Dejemos a los blandos las conversaciones con Fernández y Massa para entregar la cabeza de Macri. ¡Viva la República!", tuiteó Carrió en clara referencia al encuentro.

Embed Hay que ser muy duros en la defensa de la República y en los valores de la convivencia y la unidad nacional. Dejemos a los blandos las conversaciones con Fernández y Massa para entregar la cabeza de Macri. Viva la República! Viva @mauriciomacri y @MiguelPichetto! — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 9 de octubre de 2019

Massot no se quedó callado y le respondió también a través de redes sociales. "¡Terminemos con esta farsa! Quien más pregona la República en Argentina es quien más la daña. Sin diálogo ni tolerancia nunca habrá unidad de los argentinos. Quien hoy pide sostener a Pichetto, ayer lo acusaba de encubridor y obstruía cualquier acuerdo", acusó.

Embed Terminemos con esta farsa! Quien más pregona la República en Argentina es quien más la daña. Sin diálogo ni tolerancia nunca habrá unidad de los argentinos. Quien hoy pide sostener a Pichetto, ayer lo acusaba de encubridor y obstruía cualquier acuerdo. — Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) 9 de octubre de 2019

"Algunos, en cambio, siempre apostamos al camino de la unidad nacional bajo la conducción del presidente Macri. La intolerancia, mezquindad y vanidad de unos pocos malograron el momento histórico que tuvo Argentina para ese objetivo", agregó.

Embed Algunos, en cambio, siempre apostamos al camino de la unidad nacional bajo la conducción del presidente Macri. La intolerancia, mezquindad y vanidad de unos pocos malograron el momento histórico que tuvo Argentina para ese objetivo. — Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) 9 de octubre de 2019

"Hoy no es tarde, pero es hora de que quienes apostaron a dividir la Argentina por una estrategia electoral hagan su autocrítica y entiendan que un segundo mandato debe venir con la grandeza y amplitud que nuestro país en crisis y su gente reclaman. ¡Basta de tanta hipocresía!".

Embed Hoy no es tarde, pero es hora de que quienes apostaron a dividir la Argentina por una estrategia electoral hagan su autocrítica y entiendan que un segundo mandato debe venir con la grandeza y amplitud que nuestro país en crisis y su gente reclaman. Basta de tanta hipocresía! — Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) 9 de octubre de 2019

"Hijo de puta"

Carrió y Massot ya habían tenido un duro cruce luego de las elecciones en Córdoba, en las cuales la diputada apoyó a Mario Negri y el jefe del bloque PRO a Ramón Mestre en la interna radical.

Embed

"Sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta", le espetó "Lilita" a su compañero de partido al cruzárselo en los pasillos de la Cámara de Diputados. "¿Cómo me dijiste?", desafió Massot. "Hijo de puta. Te robaste una lista, eso no se hace", respondió sin dudarlo Carrió.