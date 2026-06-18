Nicolás Occhiato criticó los dichos de Florencia Peña, quien difundió una noticia sin chequear en donde aseguraba la muerte del papá de Lionel Messi. Tras sus dichos al aire de Luzu TV, la familia del capitán de la selección argentina sacó un comunicado en el que informó cómo era el cuadro de salud de Jorge.

El conductor y dueño del canal de streaming se manifestó tras la palabra de Peña y afirmó: “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”.

En tanto, aseguró: “Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”.

Justamente, una vez que se replicó el video de Peña en las redes sociales, la familia Messi decidió sacar un comunicado en el que dieron precisiones del cuadro que atravesaba Jorge. “En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señalaron.

“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, detallaron en el escrito.

En el mensaje dejaron en claro que “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge”. Ante eso, sentenciaron: “Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”.

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, plantearon.

En el mensaje, la familia adelantó que “cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes” y expresó: “Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”.

Todo comenzó durante el horario del programa “El Show del Verano”, que conducen Florencia Peña y Marley, quien se encuentra en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026. La conductora estaba hablando en la mesa hasta que interrumpe para decir que Jorge Messi había muerto.

“Escuchá, no quiero darle una mala, pero acaba de morir el papá de Messi. Acaba de morir el papá de Messi. ¿Pero fue de golpe o qué pasó? ¿Qué data hay, Magui? En el medio del mundial. Se va a tener que ir", dijo Peña al aire mientras hablaba con los integrantes de su producción para obtener más información.

Sin embargo, de repente la conductora se desdijo rápidamente y afirmó que fue un “fake“. ”Chicos hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio. Nada, lo aclaramos por las dudas", agregó una de las productoras.

Y Peña sumó: “Me tiraron por acá (en referencia al auricular), pero yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake. Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué es fake, qué es real. Leés algo y lo tenés que poner todo en tela de juicio. Y a veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas, la verdad".

Incluso desde la producción se sumaron al pedido de disculpas, ya que lo dijeron “antes de terminar de chequearlo y hay rumores, pero no está nada confirmado”.

Vale recordar que Lionel Messi debutó en el Mundial 2026, el sexto de su trayectoria deportiva, con tres goles que le dieron la victoria por 3-0 a la selección argentina sobre Argelia. En ese encuentro, se vio al futbolista de 38 años, que cumplirá el 24 de junio 39 años, muy conmovido luego de marcar el primer tanto. Al ser consultado por este tema luego de la presentación, el capitán del equipo argentino aclaró: “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”.

Luego, ante una pregunta de su ex compañero Juan Pablo Sorín en zona mixta, Messi señaló: “La verdad que por la familia, más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos que es un grupo espectacular que me sostiene, me hace estar feliz”.