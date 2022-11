Luego de que Belu Lucius fuera desvinculada de "Red Flag", el programa que se emite en Luzu TV, el creador del medio Nicolás Occhiato salió a aclarar los motivos sobre el por qué la influencer no forma más parte del ciclo.

“Yo tomo la decisión final, pero no estoy detrás en cada paso de cada programa. La producción decidió desvincularla porque se iba todo enero y el programa necesitaba alguien que estuviera todo el mes para poder salir desde la costa”, sostuvo.

Y aclaró: “Repito, fue una decisión artística. Se lo contactó a su representante hace varios días. Yo hablé con ella y está todo bien, aparte habíamos arrancado hace poquito”. Finalmente, tiró la bomba: “Tanta falta hacía que el equipo tampoco termine de solidificarse”.

Según la instagramer, la desafectaron de un día para el otro y le pidieron que diga que tenía otros proyectos, según un chat que filtró. Una fan le consultó sobre el motivo y ella respondió: "Me fueron". Y agregó: "Me rajaron. Algo así como (que) me movieron como una pieza de ajedrez".

Posteriormente, trascendió que, al parecer, el problema con Belu Lucius era que los oyentes del programa, que conducía con Grego Rossello junto a Agus Franzioni y Tuli Acosta, no la querían. Aparentemente, con esta última no se llevaba muy bien y acusaban que la maltrataba al aire.

“Siempre dije que ahí estaba genial y que Red Flag era mi cable a tierra”, sostuvo Lucius, aclarando que "no todo lo que brilla es oro". Y vaya si le quedó claro. ¿Tendrá otro capítulo está historia?