El defensor de la Selección Argentina Nicolás Otamendi brindó una conferencia de prensa antes del debut en el Mundial 2026, este martes desde las 22 frente a Argelia, y palpitó lo que será su última Copa del Mundo. Además, anticipó: “Todos nos van a querer ganar”.

“Disfruto de estos momentos porque va a ser mi último Mundial. El día a día, mis compañeros, es una linda competición… Es mi cuarto Mundial y no hay nada más maravilloso que estar acá defendiendo los colores de mi país. Contentísimo por la oportunidad“, comenzó diciendo el futbolista que jugará en River finalizado el certamen.

Asimismo, en cuanto al compromiso de mañana ante el elenco africano, expresó: “Lo venimos preparando desde Buenos Aires, trabajamos para competir. Tenemos que tener la humildad para afrontar esta competición. Llegamos bien, estamos dando un máximo porque sabemos que somos el campeón y todos nos van a querer ganar, entonces tenemos que dar el máximo. Tenemos que hacer nuestro juego, ellos tienen buenos jugadores. Y creo que la organización defensiva es clave”.

Por otro lado, Otamendi se refirió a la nueva camada de jóvenes que nutrió este plantel respecto al de Qatar 2022: “Cada vez surgen más jóvenes con mucha calidad y ganas de defender estos colores. El que llega a la selección es por mérito propio y mantenerse depende del jugador. A los más grandes nos hacen seguir compitiendo y eso hace que Argentina en estos años permanezca ahí arriba“.

Por último, el zaguero de 38 años detalló su preparación para llegar a su cuarto Mundial: “Soy una persona que se cuida mucho para seguir compitiendo. Cuando terminó Qatar no sabía si iba a poder estar acá pero me fui preparando. Lo hice de la mejor forma y jugar cada tres o cuatro días te permite llegar a la selección. Lo más importante es la mentalidad y la ambición”.