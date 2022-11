Por Fabián Miró

Nicolás Pino estuvo presente en el encuentro del Distrito Siete de Entre Ríos. Entrevistado por AHORA ElDía, señaló que “la idea de la conducción actual de la entidad es la de tener una Sociedad Rural Argentina más abierta, dando lugar a que la gente pueda participar y encuentros como este nos marcan que estamos por el buen camino, donde los delegados y socios que quieren participar de la Rural tienen su espacio”.

Dijo que “hay que desmitificar, la situación actual es distinta, lo vimos desde nuestro espacio y el socio de la Sociedad Rural compartió nuestra visión. Acá nos encontramos con socios de todo tipo de producción y de escala, quedando claro que todos somos productores y que cada uno, desde su espacio, tiene mucho que aportar”.

Sobre el momento del productor y la asfixiante carga impositiva que sufre, el dirigente indicó que “la presión y lo que aportamos es mucho y hay que trabajar sobre eso. Realmente el alto costo que tiene el estado argentino, no solo le pega al productor agropecuario, dado que golpea a toda persona que trabaja en este país, en una situación que hay que cambiar”

Remarcó que “el productor no es formador de precios, siendo la carne un buen ejemplo. El novillo mantiene su valor desde hace cinco meses y eso en un país de números normales estaría bien, pero en una Argentina que tiene 6,5% de inflación mensual, no es normal que algo se mantenga en un precio estable”. Reiteró que “el valor del ganado en pie se mantiene igual desde hace casi medio año y en las carnicerías obviamente sigue aumentando”.

El presidente de la SRA recordó que “en el año 2009 se registró una situación muy similar donde nuestra hacienda no valía nada. Fue un año en donde se juntó una tormenta perfecta con una gran sequía, precios deprimidos que terminaron una baja en el rodeo nacional de unos 10 millones de cabezas. Pasaron 13 años y volvemos a estar en la misma situación quedando en evidencia que no hacemos las cosas que tenemos que hacer porque el ganadero no tiene claridad hacia adelante. No sabemos qué va a pasar en el día de mañana. Argentina necesita reglas justas, claras y previsibilidad para que todos los productores sea cual fuera la producción que lleva adelante tenga un horizonte claro”.

En relación a los países fronterizos, que no tienen retenciones, Pino indicó que “Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Chile, todas las naciones vecinas, son un ejemplo de lo que se debe hacer, como producir y hacia donde apuntar. Son países que no tienen retenciones y la carga impositiva de los argentinos, a la vez de tener un camino claro que es el ser bueno en lo que hacen y quieren venderle al mundo lo que producen y eso es en lo que están trabajando”.

Sobre el momento político de Argentina opinó que “la coalición de gobierno que lleva adelante este país tiene un gran problema interno político con el presidente Alberto Fernández por un lado y la vicepresidenta Cristina Fernández por el otro. Además del ministro Sergio Massa en una suerte de descontrol en la política que genera incertidumbre hacia abajo en la macroeconomía entendiendo que no debe ser tan difícil corregir ciertos números, si desde la política bajan señales claras”.

Consultado por Secretario de Agricultura Juan José Bahillo dijo que “tenemos un muy buen diálogo, estamos en permanente contacto a través de la Mesa de Enlace. Es un funcionario que consulta permanentemente, aunque no sabemos hasta donde tiene posibilidades de hacer las cosas que uno le pide, pero insisto en remarcar que el diálogo es fluido y muy constructivo”.

Sobre la Ley de Humedales dijo que “a Entre Ríos le pega de lleno y si te vas al norte, también le da a Corrientes y en la provincia de Buenos Aires también. Indudablemente no está primando el sentido común. Si la Ley de Humedales es como la pinta el diputado nacional Leonardo Grosso, la Casa Rosada no podría estar donde se encuentra porque toda esa zona de Capital eran humedales. Sentido común porque el productor sabe y trabaja cuidando la sustentabilidad, con sostenibilidad y somos los primeros en tratar de proteger el medio ambiente porque vivimos y producimos en el mismo”.

La Sequía

Por tercer año el país atraviesa, más allá de las últimas lluvias, una sequía atroz. Al respecto, Pino indicó que “los que apostaron al trigo van a sufrir una merma importante en su producción por efectos del clima, razón por la que insistimos en que tenemos que tener un panorama claro, además del acceso a créditos a tasas razonables, es decir tasas que pueda pagar con lo que yo produzco, caso contrario vamos camino a fundirnos todos y para que eso no ocurra los gobiernos provinciales y nacionales tienen que ver de qué manera puedan mantener el capital de trabajo de los productores”.

El 2022

Si bien falta para que termine un año con tres dígitos de inflación, el dirigente remarcó que “tuvimos momentos buenos como lo fue la exposición de Palermo con mucha participación del productor y momentos de los otros, de los que te amargan, porque ves que el mundo necesita alimentos que nosotros producimos y que tenemos que hacer más todavía, pero el gobierno no entiende hacia donde tenemos que apuntar. Tenemos una oportunidad muy buena para el país, y espero que los dirigentes políticos vean eso y que estudien la forma de darle al productor la posibilidad de trabajar más y mejor”.

Competitividad

El dirigente ruralista indicó que “aparte del nefasto impuesto de los derechos de exportación, tenemos un doble tipo de cambio que a los argentinos nos está haciendo perder competitividad en todo lo producimos como carne, leche, trigo, maíz, uva, limones, lana., economías regionales, todo lo que se produce. Es así que vemos que países vecinos comercializan sin problemas. Para importar necesitas dólares que no están en Argentina, si en Uruguay por ejemplo, y hablas con personas que están en la industria automotriz te dicen que tienen una demanda, en un caso, de 200 camionetas por mes y solo pueden vender 60, porque les cuesta terminar las unidades porque siempre les está faltando algo. Ha pasado y pasa que un tractor, un implemento agrícola está parado por falta de cubiertas o repuestos que no llegan”.