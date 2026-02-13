El conjunto rojinegro continúa a paso firme en la Liga Argentina de Básquet y alcanzó su decimosexta victoria en 22 presentaciones. El jueves por la noche, en el “José María Bértora”, estiró su racha positiva al imponerse por 96 a 89 frente al elenco pampeano. Si bien el cierre fue apretado, el desarrollo lo tuvo mayormente bajo control: durante gran parte del encuentro sostuvo ventajas de dos dígitos y llegó a sacar una máxima de 20 puntos.

Nicolás Reynoso fue el jugador más desequilibrante en ofensiva. Mostró alta efectividad desde la línea de libres (9/11) y terminó como máximo anotador con 22 puntos. Tras el final del juego, dialogó con Ahora ElDía y analizó el presente del plantel y la importancia del triunfo.

“Nosotros nos vamos planteando objetivos a corto plazo. Primero nos planteamos hacernos fuertes como local porque tenemos varios partidos en nuestra cancha. Pudimos traernos el único partido de visitante que tuvimos en el mes, que eso también fue muy bueno. Seguimos con ese objetivo y creo que vamos bien”, expresó sobre la actualidad del equipo.

Sobre la victoria frente a Pico, señaló: “Nosotros sabíamos que ellos son un rival de mucha jerarquía. Lo pudimos tener controlado parte del partido y al final medio que se destaparon un poco, empezaron a meternos muchos triples y nosotros no podíamos terminar de cerrarlo. Pero por suerte pudimos manejar y controlar ese final y llevarnos el partido, que era lo más importante”.

Puede interesarte

También destacó la identidad del conjunto: “Me quedo con que pudimos imponer nuestra identidad. Mientras podamos plantear nuestra idea de juego, que claramente se ve, que es ponernos intensos, enérgicos y tirar todos para adelante, vamos a lograr grandes resultados, porque hoy pudimos respetarla y muy bien”.

En cuanto a su actuación, que lo tuvo como máximo anotador en poco más de 25 minutos en cancha, el ex Ciclista de Junín manifestó: “La verdad que muy contento, más que todo por el equipo y por la cantidad de partidos que llevamos ganados. En lo personal, la temporada anterior no me tocó ganar muchos partidos, así que disfrutando eso que es lo más lindo, que es ganar y sentirse bien con el grupo”.

Además, hizo hincapié en uno de los pilares del presente rojinegro: “Creo que lo más importante es que tenemos un excelente grupo. Nos llevamos todos muy bien y eso claramente se ve. Después, en lo deportivo, pueden salir o no lo que planificamos, pero esa unión hace que podamos seguir todos juntos para adelante y encontrar los resultados”.

Para cerrar, el santafesino se refirió a cómo vive su primera temporada en Central Entrerriano: “Muy feliz, porque últimamente no tuve temporadas así de positivas en cuanto a cantidad de triunfos. La verdad que lo estoy disfrutando mucho este momento y espero seguir por este camino”.

Crédito: MR Fotografía.

El Dato

Nicolás Reynoso es el segundo máximo anotador de Central Entrerriano en la temporada, con un promedio de 12,2 puntos por partido, solo por detrás de Aquiles Montani Wortzel, quien lidera las estadísticas goleadoras del equipo con 15,3. Cabe recordar que Reynoso estuvo ausente en los triunfos como local ante Pergamino Básquet y frente a La Unión en Colón, debido a una fractura de tabique sufrida el 9 de enero ante Villa Mitre.

Central cierra febrero con dos partidos en el “Bértora”

El rojinegro, que atraviesa un febrero perfecto tras imponerse en sus compromisos del mes, afrontará dos presentaciones consecutivas como local antes de emprender una gira de dos encuentros por Mar del Plata a partir del 1º de marzo. El miércoles 18 recibirá a El Talar de Buenos Aires y el jueves 26 disputará el esperado clásico frente a La Unión de Colón.