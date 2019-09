Nicole criticó el look de Sol Pérez en los Martín Fierro: "Hay que ponerle una..."

Invitada a Nosotros a la Mañana, Matilda Blanco analizó la totalidad del look de Sol y el balance fue negativo: "Antes que nada quiero decir que la adoro a Sol Pérez, me parece una mina buena y encantadora, pero el vestido no me gustó… Pero otra vez, el raso, la pluma, el tajo, el strapless, el brillo, todo. Lo mejor fue el peinado y el maquillaje. Y la cara y el cuerpo, que es una bomba", dijo la asesora en moda, mientras Nicole Neumann avalaba cada una de sus palabras.

Atento a la situación, el Pollo Álvarez le pidió a la modelo que opine sobre el look de Pérez, y Neumann fue durísima: "Ese vestido, chicos, please. Del cuello para arriba estaba bien, el resto había que ponerle una sábana. Aparte ese modelo fue re plagiado. Era exactamente igual a otro. Y hay que sacarles las plumas porque no es cruelty free (libre de crueldad). Le sacaron las plumas a un animal vivo para hacer ese vestido. Acá, en Argentina, no hay plumas sintéticas. Perdón, pero parece un loro, el de la isla de los piratas".