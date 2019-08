Nicole Neuman: "Me pongo antiparras y me saco la bombacha"

Luego de mostrar una foto en la que aparece sin bombacha y con los anteojos de ski puestos, la modelo explicó: "Me gusta hacer fotos originales. La típica foto en la nieve es un embole, entonces dije ´me clavo las antiparras y me saco la bombacha. ¿Está mal?".

Entre risas, el Pollo Álvarez le pidió a la producción que mostrara otras de las fotos de las vacaciones y Nicole comentó: "Estuve en contacto con la naturaleza, esquié. A mí no me gusta mucho esquiar, pero a mis hijas sí, entonces lo hicimos".

Entonces apareció en pantalla de Canal 13 una foto en la que Neumann aparece acostada sobre una alfombra blanca en topless, tanga y medias de lana. "Esa foto, ¿quién te la sacó?", preguntó con picardía el conductor.

"Mano en el corazón porque no me cree el Ruso y lo juro por mi vida, fue mi hija Indiana. Lo juro, me la sacó mi hija", dijo. Y una de sus compañeras comentó: "No le da la altura a tu hija para sacarte esa foto".

Para que crean en su palabra y no sospechen de la existencia de un misterioso fotógrafo, Nicole se recostó en el piso del estudio y recreó la pose para pedirle a un camarógrafo bajito que se suba a un banquito y pruebe de sacarle la foto. El resultado: una escena desopilante.