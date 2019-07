Nicole Neumann bancó el descargo de Pampita en Twitter: "A veces te salta..."

“¡Qué pena ver tantos comentarios de mujeres riendo y diciendo que me separé por que me metieron los cuernos! ¡Primero que no es verdad!”, comenzó la conductora, en su cuenta personal de la red social. “ Y segundo... ¡no se hagan las feministas que saben de sororidad después, que de hermandad, apoyo y comprensión están demostrando muy poco!”, escribió Pampita enojada.

Llamativamente, Nicole Neumann, su eterna rival, le dio la razón cuando debatían su mensaje en Nosotros a la mañana: “Los haters son tremendos”, acotó luego de que el Pollo Álvarez leyera las palabras de Carolina.

Nicole le dio la derecha a Pampita sobre la falta de sororidad en las redes: “En general son las mujeres las que están criticando sobre las relaciones y los hijos; y diciendo que seguramente las cosas las hizo mal una y haciendo hipótesis de cosas que no son. Es una cosa rarísima”.

Cuando Ariel Wolman se preguntó “¿por qué burlarse si hubiera sido por una infidelidad”, Neumann le dio la razón a su compañero: “Tal cual, ¿por qué señalar, la burla y el juzgar?”.

“Trazando un paralelismo con Pampita, ¿a vos también te pasa también que publicás algo y salen a criticarte mujeres en las redes?”, le preguntó el Pollo.

Entonces, Nicole coincidió con su colega: “Todo el tiempo me pasa. Es horrible que te estén señalando y elucubrando cosas que te han pasado, sentís o que hiciste; y que en realidad no sentís ni hiciste. Es espantoso. Digas lo que digas, la gente saca sus propias conclusiones. Entonces, decís ¿para qué voy a salir a aclarar? Uno se termina cansando”.

“Es real el tema de los haters y que la mayoría son mujeres en las redes que están ahí juzgando, burlándose, riéndose y sacando hipótesis espantosas sobre una una sin tener conocimiento. La semana pasada me retaron porque le respondí a una seguidora. Pero es por esto mismo, a veces te saca que te estén juzgando todo el tiempo e inventando historias de tu vida. Uno es un ser humano también y a veces te salta la chapita y querés contestar”, cerró Nicole, apoyando las palabras de Pampita.