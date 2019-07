Nicole Neumann confesó que le ofrecieron ser candidata a diputada: "Por ahora..."

Lejos de negarlo, Nicole confirmó la información y agregó que fueron dos partidos los que le propusieron incorporarse a la política.

“Es verdad, pero por ahora la política no es algo que me interese. ¡Por ahora! Hay un hueco en la parte ambiental y el maltrato animal. Obviamente, me encantaría poder hacer algo productivo, pero no es mi intención para nada entrar en la política hoy. Si pudiera aportar en algo en la parte del cuidado ambiental, el maltrato animal, Pro Vida…”, contó Nicole.

Como Nicole no mencionaba los partidos, Marote contó que una de las propuestas le llegó por parte de Juan José Gómez Centurión del frente NOS y otra de Cornelia Schmidt-Liermann, de Cambiemos.

El periodista, incluso, sumó que Nicole se molestó muchísimo cuando Centurión felicitó a los gauchos que echaron a los militantes veganos que protestaron en La Rural: “Le bajó el pulgar”.

Nicole asintió, reconociendo el malestar, pero aclaró: “La propuesta fue previo a eso; ya se presentaron las listas y yo no acepté”.