Nicole Neumann criticó la posición de Pampita sobre el aborto: "Me pareció bastante tibia"

Luego de que Nicole se mostrara indignada por el mensaje de Nancy, la periodista le mandó un audio a Tomás Dente para Nosotros a la mañana en el que explicaba: “La discusión no es personal, no tiene que ver ni con sus hijas ni con mis hijos. Utilicé en sentido figurado una manera de explicarle que sea un poco más empática con el resto de las mujeres”.

Y le recomendó a Nicole escuchar las palabras de su eterna rival, Pampita, quien días atrás se manifestó a favor de la legalización: “Tengo otra recomendación para Nicole y es que mire las declaraciones de Pampita sobre el tema. Ella, pensando igual que Nicole en cuanto a qué haría con su propio cuerpo, tiene la sensibilidad suficiente para tener empatía y saber que la realidad de otras mujeres es diferente. Por ende, lo ideal sería que la legislación acompañe al resto de las mujeres que no son como Nicole y Pampita, que no solo tienen dinero sino también pueden decir qué hacer si el día de mañana quedan embarazadas”.

“Me parece que tiene una muy buena lección para aprender; que mire el video de Pampita que seguramente va a aprender mucho”, agregó, picante, Nancy.

Pampita había declarado en Pampita Online su postura sobre el tema: “No estoy a favor del aborto por mi formación católica, que le inculco a mis hijos. Pero, bueno, las condiciones de mi casa no son las condiciones de toda la sociedad. Una cosa es lo que yo pienso, lo que inculco y el consejo que yo daría y otra es lo que, como sociedad, me parece que estamos necesitando. Porque es real que muchísimas mujeres en condiciones precarias pierden la vida haciéndose un aborto clandestino”.

Nicole no dudó en salir al cruce de Pazos… y criticar a Pampita: “No voy a poder dormir. Primero, lo que opine de mí ella no me quita el sueño, me da bastante igual. La opinión de Carolina me pareció bastante tibia, en realidad. Es como ‘en mi casa por la educación católica no lo haría pero digo lo que la sociedad quiera que diga’. No. Tibieza. Tuvimos de todos los lados, quedamos bien con Dios y con el diablo”.

Por último, le dedicó una frase bastante polémica a Nancy a raíz de que la familia de su novio, Ignacio Iparraguirre, administra un coto de caza: “¿Qué se puede esperar de una persona que simpatiza también con gente que tiene cotos de caza? Todo va por la vía del asesinato, asesinamos animales, bebés. Si eso es ser empático…Yo creo que soy lo más empático que hay hacia todos los seres vivos”.