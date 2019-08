Nicole Neumann fue tentada para ser diputada nacional 

En medio de su descargo por su contundente defensa de los derechos de los animales tras el escándalo entre gauchos y activistas en La Rural, Nicole Neumann apuntó a la política. De cara a las PASO que se llevarán a cabo el 11 de agosto próximo, la modelo confesó que dos partidos políticos le ofrecieron ser candidata a diputada nacional.

“Es verdad, pero por ahora no es algo que me interese”, contestó la panelista de Nosotros a la mañana aunque no quiso mencionar cuáles fueron los dos partidos políticos que le hicieron la oferta.

nicole.jpg

“Estuve charlando con un familiar mío y ella me dijo que hay un hueco con lo que es el cuidado ambiental, que ahora salió la ley. Y por todo ese lado a mí me encantaría hacer algo productivo, pero no es mi intención para nada entrar hoy en la política”, reveló la modelo.

Ante la incertidumbre por saber de qué fuerzas políticas se trataba, el periodista Gastón Marote indicó que uno, a los cuales Nicole le bajó el pulgar en las últimas semanas “es el partido que lleva como candidato a Juan José Gómez Centurión, que está en contra de la despenalización del aborto, y le bajó el pulgar porque el señor Gómez Centurión felicitó en un tuit a los gauchos por haber agredido a los veganos a rebencazos”.