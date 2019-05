Nicole Neumann: "Me encanta el sexo y no tengo ningún límite"

El motivo principal de sus impactantes revelaciones fue que Yanina Latorre le dijo pelot. . . por su ideología respecto a la reproducción sexual y derechos de la mujer, y que también la haya tildado de "querer hacerse la puritana".

"No soy ninguna puritana, disfruto del sexo libremente, por supuesto. Me encanta el sexo y no tengo ningún límite. Si no estoy buscando un hijo, tomo los recaudos necesarios para no quedar embarazada. Desde el momento en el que quedo embarazada, yo ya no decido sobre mi cuerpo. Eso lo hacía antes, desde ese momento ya estoy decidiendo por otra persona, ese es el tema acá, un bebé, una persona", inició la modelo su defensa en Nosotros a la Mañana (El Trece).

Sin embargo, al seguir ampliando su postura, reveló más detalles fuertes de su vida íntima. "Tengo todo el sexo que quiero y por todos los lados que quiero", disparó, y aclaró que lo realiza "de manera consciente y como una persona adulta, sabiendo que todo conlleva a consecuencias".

"Tengo sexo en pe. . . o no en pe. . . , pero me cuido igual", aseguró Nicole, y agregó: "Y si tuve la mala suerte de que pasó algo, que no todo el mundo lo tiene, está la pastilla del día después, está?siempre hay cosas antes".

"Pero eso también elimina una vida", le contestó una compañera de panel a Neumann, que contestó: "No es una vida, a las doce semanas es una vida".

"Vos lo apoyarías, entonces", le consultaron. "No lo sé, a las 12 semanas hay un bebito formado. Yo digo un día o dos días", contestó la ex de Fabián "Poroto" Cubero.