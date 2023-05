Nicole Neumann tenía apenas 12 años cuando apareció en su primera tapa de revista con el título "Sexy a los 12", que hoy sería apropiadamente descrito como explotación y sexualización infantil. Tres décadas más tarde la ahora experimentada modelo reconoció que detrás de cámara vivió situaciones de acoso sexual.

"Viví varias situaciones que en ese momento no se hablaban y no se planteaban de esa manera. Uno por ahí no se daba tanto cuenta", explicó Neumann este lunes en un móvil con el programa "Socios del espectáculo" a propósito de la denuncia por abuso sexual infantil que Lucas Benvenuto entabló -al menos de manera mediática- contra Jey Mammón.

La tapa de Revista Gente data de 1992 y el artículo trataba a Nicole Neumann como una "Lolita", una niña con características físicas consideradas atratactivas para algunos hombres. En la vida real, lejos del papel, la modelo se encontró con esos "personajes" de carne y hueso y fue su madre quien se encargó de velar por su seguridad.

"Igual mi mamá tuvo que parar a varios... personajes grandes, pero bueno", convino Neumann, quien reconoció además que en sus 30 años de carrera tuvo tiempo de sobre para volver a cruzarse con algunos de esos sujetos.

"Generalmente esas personas hacen como que está todo bien y no pasó nada", explicó sobre el método más utilizado por quienes ejercen tanto acoso sexual como bullying para desacreditar a la víctima y evitar consecuencias por el trato dispensado.