Nicole Neumann y su tremenda chicana sobre la propuesta de casamiento a Pampita

Con mucha ironía, Nicole Neumann opinó del tema y lanzó una ¿chicana? sobre el pedido de casamiento. “¿Qué mujer no sueña con esto?”, preguntó Sandra Borghi. Y la panelista de Nosotros a la Mañana fue contundente: “Yo no. A esta altura de mi vida, no. Con dos casamientos encima, no. Por ahí lo soñaba a los 20”.

“Igual, yo una tercera vez no la pifio, chicos. No me da el tiempo. (Me casé con Fabián) Cubero y el anterior… no importa con quién… ¡nueve mese duró! No importa, ja ja ja. Vamos al corte”, se rió, sin mencionar al músico Nacho Herrero. “Yo pensé que era un spot del hotel primero. Perdón, pero…”, comentó minutos más tarde Neumann, sobre la gran producción del video de la propuesta.