Nik arrancó una nueva ola de hate. Ahora le echó a Tini Stoessel la culpa de la mala suerte que no tuvo Argentina frente a Arabia Saudita. Es que Rodrigo De Paul fue noticia luego de que se viralizaran en las redes sociales el detalle de las TTT -por la Triple “T” cómo se hace llamar la cantante en sus canciones- en los botines que utiliza para el Mundial Qatar 2022.

El historietista argentino utilizó Twitter, el espacio donde hace todos sus descargos, polémicos por cierto, para criticar duramente al jugador y de paso poner toda la responsabilidad en la cantante que no viajó a Qatar. “Por favor, a De Paul sáquenle los botines que dicen ‘Tini’ y pónganle unos de verdad”, escribió el hombre que copió al famoso gato llamado Garfield al igual que a decenas de tiras de Quino, entre otros autores.

Por supuesto, este descargo no pasó desapercibido y tuvo más de 13.500 likes. Alejandro Stoessel, padre de Tini, no perdió la oportunidad de responder y fue tajante: “Quería comentarte mi sorpresa después de leer tu Twit vinculado a los botines de Rodri mencionando a Tini. Creo que tanto vos cómo yo sabemos lo que representa ser agredido desde las redes. Sé que tu profesión es hacer humor pero hubiese sido prudente evitar generalizar el bullying”.

Tras el llamativo posteo del dibujante, hasta Camila Homs, la ex de De Paul, defendió a Tini. En una entrevista con un programa de televisión en el que le consultaron sobre las críticas contra la cantante, la modelo dijo: "La gente es mala. Pobre chica". Y luego agregó: "Me parece que no tiene nada que ver, es algo del partido. Puede ir bien, puede ir mal…".