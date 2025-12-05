“Pocahontas, Guardiana de la Tierra” es una obra de ballet con una impactante producción de iluminación y sonido, que invita a un viaje sensorial a través de la danza. El espectáculo construye un universo poético inspirado en la vida de las tribus originarias, la energía de los animales y la conexión profunda con la naturaleza.

La obra, creada por la profesora y coreógrafa Nina Fuentes, es una celebración de la fuerza femenina y del espíritu ancestral, que a través del color, la música y el movimiento propone reflexionar sobre la importancia de cuidar el planeta y escuchar aquello que la tierra intenta decirnos.

Este estreno especial, ofrecido como un regalo a la comunidad de Gualeguaychú, ha sido declarado de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos.

El show es con entrada gratuita, pero también está la opción de ubicaciones numeradas en espacio VIP, que pueden solicitarse al 3446-642169.