Momentos de extrema tensión se vivieron durante la noche en Gualeguay, cuando varias niñas que se encuentran bajo el cuidado de la Residencia Socioeducativa San José subieron a los techos del establecimiento vinculado a la Iglesia San José, lo que generó preocupación entre vecinos y motivó la inmediata intervención de las autoridades.

Desde la institución emitieron este miércoles un comunicado para llevar tranquilidad a la comunidad y aclarar las circunstancias de lo sucedido.

Según explicaron desde la Residencia San José, las niñas subieron al techo “en una conducta que respondió a una imprudencia propia de la edad, un llamado de atención”.

El comunicado remarcó que la situación representaba un riesgo para las menores y que se actuó inmediatamente para lograr que descendieran y pudieran ponerse a salvo.

“Naturalmente, la situación implicaba un riesgo para su vida y por eso se intervino de inmediato para que pudieran bajar y ponerse a salvo”, indicaron desde la institución.

Aclararon versiones que circularon tras el episodio



Desde la Residencia San José manifestaron además su preocupación por las versiones que comenzaron a difundirse posteriormente sobre lo ocurrido.

La institución aclaró que algunas publicaciones atribuyeron el episodio a situaciones que, según afirmaron, no se correspondían con lo sucedido.

En ese sentido, pidieron especial responsabilidad al momento de comunicar información vinculada con niñas y adolescentes, especialmente por tratarse de menores de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

“Hablar sin información suficiente sobre intentos de suicidio, bullying o salud mental no es un tema menor. Son problemáticas muy serias, que requieren sensibilidad, conocimiento y muchísimo cuidado”, señalaron.

Finalmente, explicaron que la respuesta institucional no fue inmediata porque la prioridad, tras el episodio, fue contener y acompañar a las niñas involucradas.

Desde la Residencia Socioeducativa San José remarcaron que continúan trabajando para garantizar “su cuidado, su seguridad y su bienestar” y agradecieron el acompañamiento de voluntarios y de quienes colaboran habitualmente con la institución.