Niñas de una residencia aparecieron en el techo de una iglesia entrerriana
Momentos de extrema tensión se vivieron durante la noche en Gualeguay, cuando varias niñas que se encuentran bajo el cuidado de la Residencia Socioeducativa San José subieron a los techos del establecimiento vinculado a la Iglesia San José, lo que generó preocupación entre vecinos y motivó la inmediata intervención de las autoridades.
Desde la institución emitieron este miércoles un comunicado para llevar tranquilidad a la comunidad y aclarar las circunstancias de lo sucedido.
Según explicaron desde la Residencia San José, las niñas subieron al techo “en una conducta que respondió a una imprudencia propia de la edad, un llamado de atención”.
El comunicado remarcó que la situación representaba un riesgo para las menores y que se actuó inmediatamente para lograr que descendieran y pudieran ponerse a salvo.
“Naturalmente, la situación implicaba un riesgo para su vida y por eso se intervino de inmediato para que pudieran bajar y ponerse a salvo”, indicaron desde la institución.
Aclararon versiones que circularon tras el episodio
Desde la Residencia San José manifestaron además su preocupación por las versiones que comenzaron a difundirse posteriormente sobre lo ocurrido.
La institución aclaró que algunas publicaciones atribuyeron el episodio a situaciones que, según afirmaron, no se correspondían con lo sucedido.
En ese sentido, pidieron especial responsabilidad al momento de comunicar información vinculada con niñas y adolescentes, especialmente por tratarse de menores de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
“Hablar sin información suficiente sobre intentos de suicidio, bullying o salud mental no es un tema menor. Son problemáticas muy serias, que requieren sensibilidad, conocimiento y muchísimo cuidado”, señalaron.
Finalmente, explicaron que la respuesta institucional no fue inmediata porque la prioridad, tras el episodio, fue contener y acompañar a las niñas involucradas.
Desde la Residencia Socioeducativa San José remarcaron que continúan trabajando para garantizar “su cuidado, su seguridad y su bienestar” y agradecieron el acompañamiento de voluntarios y de quienes colaboran habitualmente con la institución.