NiUnaMenos El grito feminista en Gualeguaychú: "Paren de matarnos"

Continua: "Este año, no detendremos nuestras voces ni nuestra organización. El índice de femicidios no desciende y el aislamiento profundiza el problema. Hoy, 3 de junio de 2020, estamos para tomar las redes sociales y manifestarnos para decir basta de violencia económica, sexista, racista y clasista contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binaries e intersex; de la clase trabajadora: ocupades, desocupades, precarizades, piqueteres y de la economía popular visibilizando, especialmente, a las mujeres indígenas, originarias, afroargentinas y negras en pos de empezar a saldar la deuda histórica para con ellas y todas las identidades vulneradas por el capitalismo patriarcal.

ni una menos Movilización del #NiUnaMenos en Gualeguaychú el año pasado. ElDía

Los femicidios no son una pandemia. Patologizar es corrernos de las causales de los 54 asesinatos de mujeres y 27 transfemicidios y travesticidios en cuarentena. La cifra, en lo que va del año, asciende a 90 hermanas muertas a causa de la violencia machista. El patriarcado no es una enfermedad, es una construcción social milenaria basada en las desigualdades de género.

Basta de femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio contra travestis, trans, lesbianas, bisexuales, no binaries y todas las identidades sexuales y de género. No hay "Ni Una Menos" con muertas por abortos. Por infancias felices, libres de racismo y de todo tipo de violencia y discriminación. No más niñes ni adolescentes acosadas, abusadas, violadas, asesinadas. No más compañeres revictimizadas por los medios de comunicación.

#niunamenos - Jerof.jpg

El machismo, la misoginia y el odio nos matan. Hoy, que contamos con un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, exigimos más presupuesto para políticas públicas de erradicación de la Violencia patriarcal.

Exigimos la sanción de la Ley que grava las grandes fortunas. Para que no recaiga todo el peso de la crisis económica producto de la pandemia y de un Estado desfinanciado en los años de Macrismo, sobre el lomo de les trabajadores.

El "Ni una menos" visibiliza lucha y organización, poner sobre la agenda las desigualdades que sufrimos desde siempre, por simplemente ser mujeres. No sólo luchamos para visibilizar desigualdades, luchamos para transformar.

Embed

Somos sumamente políticas, entendemos a la política como la herramienta necesaria para transformar realidades.

Hoy "Ni Una Menos" no es propiedad ni atributo de nadie, sino una síntesis de un movimiento social único.

Aún en el encierro que provoca la pandemia, seguimos gritando "Paren de matarnos".

Lee también: Hallan asesinada a una militante feminista en el quinto aniversario del #NiUnaMenos