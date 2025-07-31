El gobierno de la provincia de San Luis trasfirió $90 millones a un destinatario equivocado por tercera vez consecutiva. Según informó el portal del Diario La República, el ministro de Hacienda, Néstor Ordóñez, que se encontraba en un viaje rumbo a la Ciudad de Buenos Aires, se enteró de la situación, ordenó que se localice el dinero y pidió que se notifique a los organismos financieros correspondientes.

La causa del desvío habría sido por "un error de tipeo o distracción", aunque se investiguen las circunstancias del hecho.

Se trata del tercer escándalo de estas características: a principios de este año, Verónica Acosta, oriunda de la ciudad puntana de Villa Mercedes, esperaba recibir apenas $8.000, pero le llegaron a su cuenta de Mercado Pago $510.236.811 por parte del Poder Ejecutivo local, capital con el que se compró cosas y les transfirió a sus familiares.

Puede interesarte

Ante la denuncia por parte de las autoridades, Acosta y familiares quedaron imputados por defraudaciones especializada por el uso de tarjeta de débito continuado fraude a la administración pública y retención indebida.

En la audiencia imputativa también se había fijado la millonaria fianza que debían abonar, así como también que tenían cumplir con las prisiones preventivas.

Aun así, el abogado de Acosta, Hernán Echeverría, le confirmó a la agencia Noticias Argentinas que la Justicia desestimó la fianza que se había impuesto sobre los imputados, monto total de $30 millones, $5 millones por cada acusado.

El segundo hecho ocurrió cuando una persona recibió también por un error $110 millones.