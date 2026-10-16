El encuentro coral “No dejes de cantar” fue declarado de interés Municipal y tendrá lugar este viernes 16 de octubre a las 19.30 horas en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, ubicada en la intersección de las calles Colombo y Corrientes.

La entrada es libre y gratuita, y quienes asistan a la velada cultural podrás disfrutar de los siguientes coros: Escuela Coral N°2, Ecos del Alma, Coral Larroque Municipal, y Coro Vocal Canto Nuevo.

La jornada se inscribe en el mes aniversario de la fundación de Gualeguaychú y propone conectar la música con la historia de nuestra ciudad.