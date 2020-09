Cuitiño vive y trabaja en el hospital público de Firmat. En una publicación que hizo en Facebook, dijo que la ciudad del sur santafesino no escapa a lo que sucede en el resto del país respecto de este tema y aseguró: "No es la cantidad de camas lo que está colapsando, es el recurso humano. Ahí están los respiradores y monitores nuevos, un lujo, pero no hay quien los opere", escribió. Y contó que la Unidad de Terapia Intensiva del hospital está con ocupación completa pero que la unidad para pacientes con Covid-19 nunca se puso en funcionamiento por falta de personal.

"Somos lo que somos, no hay más", se lamentó la enfermera frente a esa situación.

Dijo que los trabajadores del nosocomio están "agotados", que trabajan bajo presión, que tienen salarios congelados y vacaciones suspendidas y que hacen horas extras por unos pocos pesos. "Pero lo que más agota es tener que reclamar todos los días los insumos básicos para trabajar y recibirlos en cuentagotas".

"Me gustaría que los que se llenan todos los días la boca diciendo todos los días lo mucho que aprecian nuestra labor lo traduzcan en acciones concretas. Que no nos hagan faltar los insumos, que no tengamos que pedirlos todo el tiempo porque necesitamos ese tiempo valioso para cuidar a nuestros pacientes", escribió en un mensaje que parece dirigido a las autoridades sanitarias. Y agregó: "El que asumió la carga pública, por favor ocúpese".

Cuitiño dijo que ve "mucho cansancio" entre sus compañeros de todos los sectores del hospital donde trabaja y formuló un pedido dramático: "Cuídennos".

Por último agregó: "Una cosita más: no se atrevan a pedirme que borre la publicación, conmigo no funciona". (La Capital)