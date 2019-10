“No se puede justificar ninguna muerte ni alegrarse con ellas, pero si hay que tener en cuenta que muchas veces hay circunstancias que nos deben llevar como sociedad a razonar el porqué de los hechos, hay que bajar la efervescencia y calmar las ansiedades”, comentó Vitale.

“Tengo bien en claro que mi defendido no es ningún asesino, ningún gatillo fácil como se está diciendo por ahí. Es una persona de bien, un funcionario policial que estaba cumpliendo su deber porque de hecho estaba persiguiendo a una persona y lamentablemente ocurrió esto, pero lejos estuvo la intención de quitarle la vida a este chico”.

Si bien prefirió no hablar mucho sobre el caso para evitar revelar su estrategia defensiva, Vitale no quiso escapar a la discusión que se ha dado principalmente a través de las redes sociales sobre los derechos humanos. “Entiendo que los derechos humanos los tenemos todos y no surgen ni tienen ejercicio cuando la persona falleció solamente, sino que los tenemos desde la concepción de la vida, entonces mal podemos como sociedad subirnos a una cuestión de querer condenar ya de por sí a una persona cuando todavía no hay una investigación profunda ni pruebas relevantes al caso, todavía técnica y científicamente no se puede decir nada”.