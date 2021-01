“Hablé con el entrenador Mariano Panizza y la idea es que siga al frente del plantel superior. El formato para jugar la Liga Argentina, en caso de haberlo hecho, arrojaba pérdidas estimadas en 5 millones de pesos; mientras que en el Federal la historia sería distinta. Contó que el dinero destinado en principio a la Liga Argentina se volcará en el club y en el Instituto José María Bértora, que tiene una matrícula de 700 alumnos”, explicó.

El máximo dirigente “Rojinegro”, entrevistado por El Día, manifestó que “la decisión de no participar fue analizada y consensuada por toda la directiva, más allá de que nada asegura que los partidos se jueguen, tanto en la Liga Argentina como en el Torneo Federal, pero como la Liga nos dio plazo hasta el viernes 15, decidimos no participar”.

“Cuando nos presentaron el formato y las condiciones en que se pretende jugar, vimos como muy difícil poder cumplir con lo que se pedía, para poder proyectarlo, lo analizamos, amén de que hacía un tiempo que en el club veníamos estudiando la posibilidad de jugar la liga. Pero a medida que pasaba el tiempo se tornaba más inviable para poder cumplir con todos los requisitos”.

“Me comunique con el Presidente de la Confederación Argentina de Básquet, también con el presidente de la ADC, y les comuniqué que lo más prudente era bajarnos de la Liga, dado que no teníamos salida. El costo operativo con seis burbujas sanitarias para jugar, que aún no están definidas, es inviable desde donde se lo mire”, informó Claret.

A modo de ejemplo dijo que “nos podría haber seis días en Viedma, con 20 hisopados negativos, pagando hotel, árbitros, comisionados técnicos, transporte ida y vuelta en un lugar que no es tu ciudad en donde haces las veces de local”.

“Pasando el limpio el costo operativo de todo el partido, 3 de local, lo tiene que pagar Central, y cada encuentro de local tiene un costo de $70.000, lo que suman más de 200 mil pesos los tres partidos, y con el costo del colectivo, que ronda los $300.000, los gastos de los hisopados de 20 personas, el monto total asciende a más de $800.000. Quizás nos tocaba Buenos Aires, donde los gastos de traslados son menores, pero la suma continuaba siendo imposible de afrontar”, aclaró.

Lo cierto es que Central entrerriano no tiene contrato con ningún jugador, y ahora el DT Mariano Panizza debe ver con qué jugadores va a contar. “Tenemos la intención de que los que nos iban a acompañar en la Liga, lo hagan en el Federal”, destacó y aclaró que “todo es de palabra, los jugadores están liberados, lo mismo el cuerpo técnico y la dirigencia. No tenemos un compromiso siquiera moral con nadie”.

“Tengo un dolor en el alma, la venimos peleando desde 2014, año en que Central volvió a las competencias, después de 4 años de inactividad, muy fuerte. No es sencillo tomar una decisión de esta naturaleza, y en lo personal tener que darla es durísimo. No duermo desde hace cinco días, y entiendo que bajarse de la liga fue una decisión correcta, pero también hay que pensar en que tenemos un club cerrado hace diez meses, afrontando entre 50 y 60 sueldos mensuales con una recaudación que bajó un 50%, no podemos ir a una tienda sanitaria y económica por un capricho del corazón. Siempre hay que pensar en lo más conveniente para la entidad”, destacó Claret con angustia.

“Central tiene el colegio con 700 alumnos, 200 chicos jugando al fútbol, otros tanto jugando al básquet, 100 jugando al rugby, además de otras actividades como handball, hockey sobre patines y la terminación de un playón deportivo que suma un lugar más para la práctica de diferentes actividades deportivas, y no podemos descuidar todo por ir a la Liga”, concluyó.