El funcionario rechazó cualquier planteo externo y publicó una reunión que mantuvo con Defensa meses atrás, demostrando que el trabajo lleva tiempo de antelación.

El canciller Pablo Quirno rechazó cualquier planteo sobre la defensa de las Islas Malvinas que haya surgido por la bandera exhibida en el Mundial 2026 o en base a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sostuvo que la estrategia de trabajo del Gobierno inició varios meses atrás.

Mediante una publicación en sus redes, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto defendió la estrategia del Gobierno llevada a cabo desde su ministerio junto al de Defensa, coordinado por Carlos Presti.

Quirno explicó que el trabajo lleva meses siendo gestado y rechazó cualquier planteo vinculado a la bandera exhibida en el partido Argentina-Inglaterra o referida a los dichos de Trump.

“Cuando dicen que fue la bandera del Mundial o las declaraciones del presidente Trump para minimizar el trabajo realizado durante meses para llegar a articular una estrategia integrada de defensa de nuestros intereses en Malvinas y el Atlántico Sur…”, posteó el funcionario en sus redes, donde citó un tuit de Presti que remonta a una reunión, en mayo, llevada a cabo en la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

Tras la cadena nacional del presidente Javier Milei sobre sanciones para empresas que operen en Malvinas, Quirno lanzó una advertencia a 180 empresas que tienen vínculos con actividades hidrocarburíferas sobre la necesidad de elegir entre avanzar con sus tareas o ser sancionadas por Argentina.

Durante su exposición en la 47.ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Quirno argumentó que la disposición es parte de la estrategia que pretende sancionar a empresas que desempeñan operaciones en las Islas Malvinas, así como también a sus proveedores.

El funcionario explicó que con el decreto reglamentario se busca no solamente ampliar el alcance de las empresas relacionadas con la actividad petrolera, sino también acelerar el proceso de sanciones. “Un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas, las compañías que operen en Malvinas más sus proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera”.

En ese sentido, confirmó que las empresas “ya fueron anoticiadas la semana pasada”. “Cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener un proceso bastante complicado”.