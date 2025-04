En esta serie de denuncias televisivas que realizó Viviana Canosa en su programa de televisión, un nuevo episodio sale a la luz. Luego de la grave acusación que realizó contra Lizy Tagliani y arribar a los Tribunales de Comodoro Py para denunciar una posible red de trata, se retractó.

Viviana y su abogado, Juan Dragani, se sentaron a hablar con Franco Mercuriali al aire de TN Central (TN) y aseguraron que sus palabras fueron "mezcladas".

“No fue tan así… Fueron varias cosas que se fueron mezclando todas. Por un lado, la escucho a Marcela Tauro contar el episodio que todos conocen y, como mujer, me identifico, me duele, me da pena. Después la vuelvo a escuchar con Yani Latorre y ahí me recorrió una emoción por el cuerpo, que yo la pasé mal con un montón de cosas cuando laburábamos juntas. Aunque también rescato muchas cosas positivas. Eso es un tema", comenzó explicando Canosa, sobre su denuncia contra Lizy.

"Como recién hablábamos con Rial, había un tema que yo ayer llegué hasta el Caso Loan, pero el tema Caso Loan o Tim Ballard no tenían nada que ver con el caso Lizy de la peluquería o con el segundo caso que era mucho más amplio de Comodoro Py. Yo entiendo que se mezcla todo porque son un montón de cosas", agregó.

En tanto, el abogado Dragani dijo: "ella está diciendo (Lizy) que Viviana la acusó de abuso sexual de menores. Nunca dijo mediáticamente ese término ni le endilgó semejante delito".

"Después la cuestión mediática y lo que contó del robo en su casa, eso es una cuestión que a Viviana la avala la verdad y cuando te avala la verdad es más fácil la vida. Entonces ella después podrá hacer una querella por calumnias e injurias. Bueno, la afrontaremos o no, no hay inconvenientes", aclaró el abogado.

"Distinto es la denuncia que se formuló hoy en Comodoro Py que es de tal magnitud y de tal seriedad que es el propio doctor Stornelli quien se presentó e instó la acción penal más allá de la denuncia formulada por Viviana Canosa", cerró.

El fuerte descargo de Lizy Tagliani tras las durísimas acusaciones

La polémica entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa alcanzó un nuevo nivel de tensión tras las explosivas acusaciones de la periodista, quien vinculó a la conductora con presuntos delitos de trata y pedofilia. Lejos de guardar silencio, Lizy usó su espacio radial en Arriba bebé (Pop 101.5) para hacer un descargo emocional, enfático y repleto de definiciones.

"Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta. Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar", lanzó la actriz y humorista este martes por la mañana, en uno de los momentos más difíciles de su vida pública.