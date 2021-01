"No hay una recomendación oficial para el uso de ivermectina"

La ivermectina es un antiparasitario desarrollado durante la década de 1970 tras una asociación entre el instituto Kitasato en Japón y Merck & Co. Dado su amplio espectro contra parásitos internos y externos, la ivermectina se convirtió en un fármaco de gran éxito en el ámbito veterinario.

Pero ¿qué relación hay entre la ivermectina y el Covid-19? El infectólogo Ignacio Bourlot explicó que “hay mucha información que va surgiendo de muchísimos trabajos, pero ninguno que otorgue evidencia científica suficiente como para recomendarlo fuertemente a toda la población”.

Indicó que “hay trabajos de profilaxis; es decir, tomarlo para evitar adquirir la enfermedad, pero hemos visto pacientes que tomando ivermectina han contraído el virus por dejar de lado otras formas de cuidado”, como el lavado de mano o la distancia social.

bourlot.jpg

“El que quiera tomarlo, que lo haga, pero les pedimos por favor que no abandone los hábitos que sí sabemos que previenen el contagio”, expresó el médico del Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Asimismo, Bourlot aseguró que “en el sentido terapéutico falta información y evidencia científica que demuestre que el medicamente es realmente efectivo para que lo indiquemos masivamente. En algunas provincias de Argentina fue autorizado su uso y hay gente que lo está tomando. Hay que ver qué pasa con el transcurrir del tiempo, para ver si sale de ahí información de mayor utilidad”.

Hasta el momento, detalló que se ha analizado exhaustivamente en el Ministerio de Salud de la Nación y en otras provincias y de estos datos “no surge una recomendación formal, ni una guía que nos normatice el uso de la ivermectina en nuestra región. No es algo que estamos recomendando”, concluyó.

“No está autorizado por Anmat”

El pediatra neumonólogo, Federico Gini Cambaceres, se manifestó en la misma línea que Bourlot.

“La ivermectina es una antiparasitario que conocemos hace muchos años y que se usa generalmente para la sarna en humanos y también se usa en veterinaria”, dijo el pediatra y explicó que el estudio de su uso comenzó multiplicando su dosis por 60 veces. Es decir: “De 6 miligramos, se pasó a 360 miligramos y veían que anulaba la replicación del virus, pero esta dosis es altamente tóxica para humanos y para animales”, dijo Gini Cambaceres.

“Algunas personas lo recomiendan (para el Covid) como para el tratamiento para la sarna; esto es, por ocho semanas. Quienes lo aconsejan, no lo hacen abiertamente, sino de manera personal y discreta. Esto sería como una especie de prevención. Yo no lo recomiendo porque no está autorizado por Anmat, y todo medicamento tiene que ser autorizado para su uso por la Anmat que revisa toda la evidencia”, resaltó.

gini.jpg

Asimismo, detalló que ha atendido a una paciente que tuvo Covid trabajando en el ámbito rural donde hay mucha ivermectina “y de todas maneras se contagiaron. El que lo toma siempre le va a ver el lado bueno. Te va a decir: ‘me contagié pero lo tuve leve; o me internaron pero no me morí’”.

“Entonces, yo creo que hay que ser muy cautos con estas cosas porque puede ser un arma de doble filo. No vaya a ser cosa que el que toma este medicamento comience a descuidar el lavado de manos, la distancia o el uso de tapaboca”, advirtió el profesional.

Finalmente, concluyó: “Mi recomendación es hacer lo que está indicado. No hay una recomendación oficial para el uso de ivermectina, tanto en el tratamiento como en la profilaxis. Cuando la haya, bienvenida sea, pero hasta el momento, no”.