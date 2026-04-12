El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dejó Islamabad sin acuerdo luego del fracaso de las negociaciones mantenidas con representantes de Irán en la capital de Pakistán.

La salida del funcionario se produjo después de una extensa jornada diplomática que, según se informó, se prolongó durante 21 horas sin lograr consenso entre las partes.

Antes de abordar el Air Force Two, Vance aseguró que la delegación estadounidense dejó sobre la mesa una propuesta que definió como su “última y mejor oferta”, y sostuvo que ahora la decisión quedó en manos de Teherán.

“Regresamos a casa sin el consenso esperado”, afirmó el vicepresidente, al tiempo que remarcó que Washington exige un compromiso duradero para impedir cualquier desarrollo vinculado a armas nucleares.

Qué dijeron Estados Unidos e Irán tras el fracaso



Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump respaldó la postura de su vicepresidente y relativizó la falta de un acuerdo formal.

Por su parte, la delegación iraní atribuyó el estancamiento a la posición de Washington. El vocero del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, cuestionó las exigencias planteadas por Estados Unidos y denunció que se trató de pedidos “ilegales” y “desmedidos”.

Según sostuvo, cualquier posibilidad de avance dependerá de que Washington respete los derechos soberanos de Irán y abandone las condiciones unilaterales.

Un diálogo inédito desde 1979



Más allá del fracaso, las conversaciones tuvieron un fuerte valor simbólico porque representaron un contacto directo de alto nivel entre ambos países, algo inédito desde la ruptura de relaciones diplomáticas en 1979.

La delegación estadounidense estuvo encabezada por JD Vance, junto a Steve Witkoff y Jared Kushner, mientras que la representación iraní fue integrada por Mohammad Bagher Ghalibaf y el canciller Abbas Araghchi.

Las negociaciones se desarrollaron en un contexto regional especialmente delicado, marcado por la tensión en el Estrecho de Ormuz y la volatilidad de los mercados energéticos.