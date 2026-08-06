Dos días después del episodio que derivó en la imputación y posterior liberación de Facundo Moyano, Candela Arizaga se presentó este jueves para ampliar su declaración en la causa que ahora quedó a cargo de la fiscal Florencia Nocerez, subrogante de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 especializada en violencia de género.

“Tuve un brote, lamentablemte. Lo voy a trabajar de ahora en más para estar bien. Es un tema piscológico que voy a trabajar de ahora en más”, dijo ante los medios. “No hubo violencia”, sumó.

La joven llegó poco antes de las 14 a la sede de la Unidad Fiscal Norte, ubicada sobre la avenida Ricardo Balbín 3556, acompañada por uno de sus abogados. El expediente fue remitido durante la jornada del miércoles por el auxiliar fiscal Julián Pistone, quien intervino desde el inicio de la investigación y dispuso la detención de Moyano tras el procedimiento realizado en Belgrano.

Se espera que Arizaga amplíe el relato que brindó inicialmente ante los investigadores y aporte nuevos detalles sobre lo ocurrido durante las horas que pasó junto al ex diputado antes de ser encontrada corriendo por las calles del barrio porteño de Belgrano.

La audiencia se produce un día después de que la joven reapareciera públicamente con un mensaje en sus redes sociales, el primero desde que el caso tomó estado público. “Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor”, escribió en una historia de Instagram.

Por su parte, Moyano recuperó la libertad el martes a la noche luego de prestar declaración ante la Unidad de Flagrancia Norte. Al retirarse de la sede judicial, el dirigente sindical evitó hacer declaraciones sobre la investigación y únicamente afirmó ante la prensa: “Está todo aclarado”.

Aunque fue liberado, continúa imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Además, la Justicia le impuso una serie de restricciones: tiene prohibido acercarse a Arizaga en un radio de 300 metros, mantener cualquier tipo de contacto con ella mientras dure el proceso y deberá comparecer cada vez que sea citado por la fiscalía o el juzgado.