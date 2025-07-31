Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 con el desafío de reconstruir la confianza al volante del Alpine A525, un aspecto que reconoce le ha costado consolidar desde su llegada al equipo. En la antesala de la carrera en Hungaroring, el piloto argentino detalló ante la prensa los problemas que enfrenta y la estrategia para revertir la situación.

Colapinto, de 22 años, recordó sus sensaciones durante el debut con Alpine en el Gran Premio de Emilia Romaña, en mayo. “Si me remonto a Imola, creo que fue casi mi mejor fin de semana. Era la primera vez que manejaba el A525, la primera vez trabajando con el equipo, y no tiene mucho sentido que ese haya sido mi mejor momento, el más cercano a Pierre (Gasly), en mi primera carrera”, señaló.

El joven argentino se mostró autocrítico al analizar la evolución posterior: “Así que estamos tratando de entender por qué fue así, cuál fue la razón, por qué después empecé a perder confianza. Hay cosas que podemos empezar a probar para mejorar eso. Después de Spa hicimos algunos cambios que vemos que se relacionan un poco con cómo arranqué en esa primera carrera. Tal vez mejore un poco acá, ya veremos. Creo que si tuviéramos la respuesta, no me estaría faltando esa confianza. Estamos investigando y tratando de mejorar en eso”.

Más tarde, durante una entrevista con ESPN, el deportista oriundo de Pilar ahondó en su presente dentro de la escudería francesa y fue contundente: “Es duro cuando sentís que no viene todo junto. Al final estoy mejorando, pero un fin de semana pasa una cosa; otro, otra. Se van acumulando cosas y no ponemos todo juntos. Eso es lo que hay que mejorar. Hay que trabajar más la comunicación, tener una conexión un poco más fuerte. Es lo que estamos buscando; y estar un poco más cómodo en general. No la estoy pasando bien. Creo que es un poco lo que necesito antes de este parón, un buen fin de semana”.

“La Fórmula 1 es así. Hay cosas que tenemos que seguir trabajando. Y cuando crees que no se puede ir mucho peor, tenés un finde como Silverstone y te mata un poco. Estamos en un camino que nos está ayudando a mejorar un poco”, añadió.

El argentino irrumpió en la Fórmula 1 como piloto de Williams en el Gran Premio de Italia del año pasado, donde rápido exhibió velocidad y capacidad para competir en el alto rendimiento. Durante aquella experiencia, logró acceder a la Q3 y finalizar octavo en Azerbaiyán, apenas en su segunda participación en la categoría. Sin embargo, Colapinto reveló que el contexto que afronta con Alpine es completamente diferente.

“Desde el principio dije que me falta confianza con el auto y que a veces no termino de encontrarme en algunas curvas. Me cuesta girar, meter el auto en las curvas, y eso simplemente no me da confianza. El año pasado no tenía este problema: podía salir y ser rápido enseguida, todo era más directo. Y ahora me cuesta un poco más, esa es la realidad”, admitió en rueda de prensa. También subrayó el impacto de esa diferencia: “No tengo la confianza que quizás tenía el año pasado, y eso en F1 se paga caro. Estamos mejorando un poco, pero sigue siendo este tema de no estar maximizando el fin de semana completo. Siento que no estamos acertando en cada sesión, y eso es lo que realmente necesitamos mejorar”.

Colapinto explicó que aún no experimentó un fin de semana en el que todo encajara de manera ideal. “No siento que haya tenido un fin de semana en el que pueda decir que todo salió perfecto de mi parte, o en cuanto a la estrategia, o al setup; siempre hay algo que podríamos haber hecho mejor. Y eso también forma parte del proceso, pero es algo que tenemos que seguir trabajando. Esa falta de confianza que a veces tengo, siento que la estamos mejorando un poco ahora”.

Al profundizar sobre las dificultades que enfrenta al manejar el A525 de Alpine, Colapinto puntualizó: “En general, el coche es un poco complicado en las entradas de curva, y en eso estamos trabajando de mi lado. Se vuelve un poco más difícil en los circuitos donde ya de por sí tengo más dificultades, así que es como una tendencia: cuando las cosas se complican más, es donde pierdo más rendimiento. Y casi siempre lo relaciono con esos problemas. En Spa tuvimos una imagen bastante clara de dónde ocurría eso y dónde tenemos que mejorar. Trajimos algunas cosas, algunas ideas para probar en los entrenamientos libres. Tenemos un fin de semana largo con tres sesiones, así que creo que va a estar bien para tratar de entender un poco más en qué aspectos tenemos que seguir trabajando con el coche para que yo tenga más confianza”.

El objetivo en Hungría es claro: aprovechar los aprendizajes recientes y evaluar en pista posibles mejoras sobre el vehículo. Colapinto mostró optimismo sobre el futuro inmediato y la capacidad del equipo. “Creo de verdad que el potencial está ahí, que el coche puede hacerlo y puede estar como yo quiero, así que estamos trabajando duro. Si vuelvo a Imola, antes del cambio de alerón delantero y todas esas cosas, fue cuando mejor me sentí, y eso fue muy al principio, en mi primera carrera. Así que estamos tratando de entender eso. Creo que cuando lo logremos, todo va a ser más fácil. Esperemos encontrar ese clic que necesitamos, y a partir de ahí creo que vamos a ir hacia arriba”, concluyó.