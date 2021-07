No le daban empleo por "feo", pero se hizo nueve cirugías y ahora trabaja como modelo

¿Puede una empresa rechazar a un candidato por su aspecto físico? La legislación española, por ejemplo, no prohíbe exigir determinadas características a nivel físico para optar a un puesto de trabajo, siempre y cuando esté bien justificado. El resto del mundo oriental no se si puede decir lo mismo. Do Quyen tuvo una entrevista de trabajo donde fue bastardeado por su apariencia y ese fue su punto límite.

Luego de que su entrevistador se burlara de él vio que era necesario pasar por el quirófano. En total, el joven se habría gastado casi 15.000 euros en nueve operaciones que incluyen una cirugía de párpados para eliminar el famoso párpado doble o 'double lid’ típico asiático, implante y remodelación de labios, una rinoplastia, implante de mentón y carillas de porcelana para transformar su sonrisa.

lindo.JPG

Luego del proceso, el tiktoker mostró su cambio radical en la red social y dejó boquiabiertos a cada uno de los usuarios. Viendo su imagen anterior, es imposible reconocerlo, casi como si hubiera renacido. De hecho, las críticas nunca faltan y hay quienes se niegan a creer que se trate de la misma persona.

Sin embargo, el joven que hoy trabaja como maquillador en Saigón, está más que orgulloso de los resultados y anima a otros a que tengan confianza en sí mismos y su aspecto, y si creen necesario cambiarlo y disponen de los recursos, que lo hagan. "La primera vez que llegué a casa tras la cirugía, mis padres no me reconocieron. Esperaba mucho, pero no pude contener las lágrimas. Lo importante es encontrar la belleza con la que te sientas más seguro”, dice en una de sus publicaciones de TikTok. “Cuanto te mires en el espejo, siéntete satisfecho”, remató.

Embed

Hoy en día, el joven tiene cientos de publicaciones con su rostro nuevo y los usuarios se acostumbraron al cambio. En 2015 comenzó su transformación, y desde allí que no paró hasta llegar a un rostro totalmente nuevo. El verdadero cambio llegó en 2017 y allí se quedó definitivamente.

En su contenido de Tik Tok se puede notar su pasión por el maquillaje y la estética. Tiene más de 100 mil seguidores que lo siguen por sus videos lúdicos, llenos de música, con tutoriales e inclusive mensajes de aliento al amor propio.