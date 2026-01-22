Una situación de inseguridad con un final inesperado conmocionó a la ciudad de Gualeguay y rápidamente se difundió por toda la provincia y más allá. Marta Zubillaga, una vecina gualeya que caminaba hacia la casa de su hijo, fue abordada por un delincuente en bicicleta que intentó arrebatarle su teléfono celular. Lejos de paralizarse, Marta reaccionó, enfrentó al ladrón y logró recuperar su pertenencia.

El hecho ocurrió cerca del mediodía, entre las 11:00 y las 11:30, a pocas cuadras de la calle principal de la ciudad. Según relató la propia protagonista, ella caminaba con el celular en la mano cuando el asaltante, un joven que circulaba en bicicleta, la sorprendió desde atrás.

“Yo no me percato de que atrás mío venía este muchacho”, explicó Marta durante una entrevista con Canal 9 Litoral. El delincuente aprovechó el momento para quitarle el dispositivo, pero una falla mecánica en su bicicleta jugó en su contra: “Cuando él vuelve a bajar, no me doy cuenta qué le había pasado a la bicicleta, pero queda trabado ahí”.

Fue en ese instante que Marta actuó por instinto. “Me le tiré encima porque quería recuperar el celular. Le decía ‘por favor devolveme el celular'”, contó. En las imágenes de una cámara de seguridad privada se observa cómo ella lo sujeta de la camiseta, impidiendo su huida.

Ante la resistencia de la mujer, el ladrón optó por desistir: “Como ve que capaz no lo suelto más, me dice ‘ahí te lo tiré yo'. El sujeto arrojó el teléfono a la vereda y huyó a pie, dejando la bicicleta rota en el lugar.

Al ser consultada sobre si sintió miedo por la posible reacción violenta del asaltante, Marta confesó que en ese momento no midió las consecuencias. Recordó un episodio traumático del pasado cuando le arrancaron una cadena de oro mientras caminaba con sus hijos, y esta vez su impulso fue diferente. “No lo pensé, no lo dudé… el tema es todo lo que uno tiene adentro, los recuerdos, las fotos”, expresó sobre el valor sentimental del teléfono.

Tras el incidente, vecinos que pasaban por el lugar la asistieron, ya que Marta entró en una crisis de llanto por los nervios de la situación.

Marta confirmó que realizó la denuncia correspondiente. La policía actuó de oficio y, curiosamente, el delincuente fue detenido esa misma noche tras cometer otros dos ilícitos. La bicicleta utilizada en el robo a Marta fue hallada rota en la vivienda del detenido.

El video del asalto se volvió viral, llegando incluso a ser visto por su nieto que se encuentra de mochilero en Colombia. A pesar del mal momento, Marta asegura que no dejará que el miedo la paralice: “No voy a dejar de hacer mi vida normal, tendré más precaución, pero no voy a dejar de hacer mis cosas”.