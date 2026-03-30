En una entrevista exclusiva con Fernanda, alumna de quinto año de la Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal, se reconstruyó la secuencia del ataque ocurrido esta mañana, cuando un estudiante armado mató a un compañero, según relató la adolescente en Infobae al Mediodía.

Durante la transmisión en vivo, Fernanda dialogó con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, y describió: “Vi cómo salen dos nenes del baño y uno de los nenes se agarraba el hombro fuerte porque le dolía. En eso el nene se da vuelta y sale otro nene con la escopeta y le apunta al pecho y le pega un tiro y ahí el nene cae en seco”. Y definió: "No me puedo sacar de la cabeza lo que vi".

El momento del ataque

“Estábamos esperando que toque el timbre para entrar, todos en el patio interno porque los salones estaban cerrados”, comenzó Fernanda, quien explicó que la rutina matutina se vio interrumpida por el estruendo que surgió del baño de varones en planta baja. “Primero se escucha una explosión y todos pensamos que se había caído una puerta o un matafuegos, nunca imaginamos que era un disparo”, afirmó.

La adolescente agregó que la reacción fue de desconcierto y miedo: “Yo veo cómo salen dos nenes del baño y uno se agarraba el hombro fuerte porque le dolía. En eso el nene se da vuelta y sale otro nene con la escopeta y le apunta al pecho y le pega un tiro y ahí el nene cae en seco”. Tras el disparo, describió el caos que se apoderó de la escuela: “Empezamos todos a correr, se escuchaban muchos llantos, muchos gritos, cómo se rompían ventanas, porque saltaron muchos por las ventanas”.

Fernanda detalló su reacción inmediata: “Lo primero que me salió fue darme vuelta y meterme a la sala de profesores. Ahí estaban todos los profesores tirados al piso y yo tenía tanto miedo que dije que no quería estar en el piso. Me escondí entre la pared y un armario y una secretaria me abrazaba fuerte y me tranquilizaba porque no podía dejar de llorar”.

“Tuve miedo porque este chico se dirigía a la sala de profesores, hasta que uno de los porteros se le tira encima y le logra sacar el arma con otro portero y ahí sí nos abrieron la puerta", comentó la entrevistada.

Y ahondó: “Cuando salgo, veo al nene sin vida en el piso con un charco enorme de sangre. Eso no me lo puedo sacar de la cabeza, fue muy feo la verdad, muy angustiante para todos”.

Imagen de seguridad muestra el momento en que un alumno asesina a un compañero en un colegio de Santa Fe, generando conmoción en la comunidad educativa.

El atacante y la víctima: vínculos y contexto previo

Sobre el agresor, Fernanda aclaró: “Él no era mi amigo ni nada, pero sí lo conozco por la escuela. No le hacían bullying, incluso tenía un grupo grande de amigos”. En este sentido, rechazó la versión de que el atacante fuera víctima de acoso escolar: “Por lo que yo sé, no era así. Veía fotos de él en cumpleaños, comiendo con amigos”.

Respecto a que si el adolescente portaba el arma oculta en una funda de guitarra o bajo un buzo. Fernanda precisó: “Él tenía la escopeta doblada en la mochila con todas las balas también en la mochila”.

Sobre la víctima, la entrevistada expresó: “Sí, lo conozco. No mucho, pero acá es un pueblo chico y nos conocemos todos. Es un nene supertranquilo, es una familia de bien, tiene padres muy buenos. Es hijo único”.

Fernanda también se refirió al estado emocional del tirador durante el ataque: “A mí me dio mucho miedo pensar que al lado mío pueda haber gente que con tanta tranquilidad le haga daño al otro, porque él cargaba la escopeta y caminaba tranquilo. No le importó que atrás de él dejaba un nene tirado sin vida, no le importó la vida del que estaba escondido, del que tenía miedo, nada. Él lo hacía tranquilo”.

El impacto en la comunidad y la ausencia de asistencia psicológica

Consultada sobre el acompañamiento tras el hecho, Fernanda fue contundente: “No nos brindaron nada de asistencia. Algunos están reunidos con sus amigos, otros con sus familiares. Yo estoy con mi mamá porque estamos muy mal”.

La joven reconoció que “si no tenemos un apoyo psicológico, nos va a ser muy difícil volver a entrar a la escuela”. El impacto de la tragedia afectó a toda la comunidad educativa: “Todos tenemos miedo. Fue algo que nos conmueve a todos porque nunca pasó algo de tanta gravedad acá, en un lugar tan chico que todos nos conocemos y que todo nos duele”.

La información preliminar recabada por los conductores del programa sugiere que los problemas del atacante no se originaban en la escuela, sino en el ámbito familiar: “La información que me dan a mí es que los problemas no eran en la escuela sino en la casa. Es un chico que venía con problemas desde su casa y explota en la escuela y se manifiesta de esta manera tan irreversible, pero que los problemas eran de la casa, no del colegio”.