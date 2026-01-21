La gestión del gobernador Rogelio Frigerio denunció en las últimas horas el hallazgo de dispositivos de audio y video en los despachos del gobernador y el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello.

En sus redes sociales, el mandatario entrerriano hizo referencia a lo sucedido, y afirmó: “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian“. Agregó luego: “No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023”.

Como oportunamente informó Ahora, el gobierno de la Provincia dio cuenta de lo sucedido este miércoles por la tarde, a través de un comunicado. Allí informó además que se iniciaron una investigación judicial -a instancias de una denuncia presentada oportunamente- y un sumario administrativo.

Fuente: Ahora.