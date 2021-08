"No podés tener un depósito de alimentos en un nido de ratas": Las 10 frases de Echandi

Las 10 frases de Echandi:

Deposito en el Ex Frigorífico

1- "No podés tener un depósito de alimentos en un lugar con cañerías vacías, es un nido de ratas. Encima hay palomas y murciélagos. El famoso video lo hicieron empleados municipales, no nosotros. Sabemos que han tirado un montón de comida".

2- "El piaggismo cree que el empleado municipal es propio. Llamaron para reclamarles por las fotos del baño del frigorífico".

3- "Todas las facturas se las pasan a Transito pero está Desarrollo Social ahí adentro".

4- "No se si los bolsones de comida terminan en las manos acertadas o desacertadas. Habría que hacerlo más transparente, como se hace cualquier beneficio social".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ElDia de Gualeguaychu (@eldiaonline)

Conflicto en Rentas

5- "Vuelvo invitarlo a Britos a un debate para que la gente vea quien miente. Nosotros nos enteramos que había un reclamo y bajamos a entregar una nota por lo del frigorífico".

6- "(Britos) parecía la Gestapo sacándole fotos a cada uno de los trabajadores y a nosotros".

Vacunación en la ciudad y fotos de Olivos

7- "A mi no me cabe duda que hubo algo ilegal, se vacuno gente que no era personal de salud, se tiene que encargar la justicia".

8- "(La foto) me parece lamentable, algo doloroso y grave. ¿Qué gente va a respetar el decreto de un presidente después de lo que hizo?".

Elecciones

9- "En Gualeguaychú va a ser abismal la diferencia en favor de Frigerio en la interna, a Galimberti no lo conocen. Acá está polarizado entre Frigerio y el Frente de Todos".

10- "(En 2023) el pro va a tener un candidato a intendente. Por supuesto que ganas siempre te dan, pero uno tiene que ser responsable y serio y ver el apoyo que uno tiene".