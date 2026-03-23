El personal de la Comisaría de Urdinarrain se acercó el domingo por la tarde hasta un taller de chapa y pinturas ubicado en Jorge Del Valle y Domínguez, a raíz de un llamado que se había recibido desde ese lugar por un problema con una persona.

El propietario del taller les indicó a los uniformados que desde hace tiempo mantiene inconvenientes con un hombre y que a raíz de varias amenazas había decidido denunciarlo tiempo atrás y como consecuencia de ello, el 13 de marzo la jueza de Garantías de Gualeguaychú, Natalia Céspedes, le impuso medidas que le prohibían acercarse.

Este hombre de 45 años regresó el domingo por la tarde y volvió a amenazarlo, pero lejos de amedrentarlo, el mecánico lo enfrentó y pudo reducirlo hasta la llegada de la Policía, que lo llevó detenido por desobediencia judicial.

Una vez comunicada la situación a la Fiscalía de Gualeguaychú, se dispuso su traslado a la Jefatura Departamental.