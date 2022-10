Una mamá soltera y estudiante de kinesiología que se gana la vida limpiando casas y vendiendo revistas llamó a Perros de la calle (Urbana Play, lunes a viernes a las 9) para cumplirle el sueño a su hija: tener una fiesta de 15. Así es como con la ayuda de todos los emprendedores que se comunicaron con el ciclo de Andy Kusnetzoff lo consiguió.

"Hace años que los vengo escuchando y es la primera vez que salgo al aire", comenzó diciendo Lorena, la mamá de la quinceañera, hace pocas semanas, cuando se contactó con el ciclo radial de Andy para que la ayudaran a armarle a su hija, Ariadna, su soñada celebración.

"El cumpleaños es el 29 de agosto. Con el tema de la pandemia yo estaba juntando plata para hacerle la fiesta pero como nosotras alquilamos y somos solas no llego", agregó en aquel momento, entre lágrimas, a través de una videollamada.

Y añadió: "No sé cómo decirle a mi hija 'no me alcanza, no puedo...'. Nosotras somos solas, el padre de ella nunca estuvo con nosotras. Yo me separé hace varios años y él no se hizo cargo".

Además, Lorena contó cómo hace para ganarse la vida: "Soy masajista, limpio casas, vendo revistas, hago de todo un poco para sobrevivir, pagar el alquiler, comprar las cosas que ella necesita...".

En ese contexto, la mamá de Ariadna remarcó que meses atrás ella empezó a pagar el vestido que su nena quería lucir en caso de tener su ansiada fiesta de 15.

"Pero después lo tuve que dejar porque no me daba el cuero. Los zapatos sí los tiene y yo la veo a ella con toda su ilusión y qué voy a hacer, no puedo", contó la oyente con la voz quebrada por la desilusión.

En esa emisión comenzaron a comunicarse los emprendedores que se sumaron a la campaña solidaria para ayudar a Lorena y en cuestión de minutos la tan esperada celebración ya estaba en marcha.

Llamaron desde una estilista que ofrecía sus servicios como maquilladora, peinadora, y manicura para la cumpleañera, hasta un fotógrafo que manifestaba sus intenciones de hacerle un book de fotos a Ariadna así como la cobertura de toda la fiesta y el diseñador de alta costura Pablo Ramírez.

La fiesta se realizó este fin de semana en una enorme chacra ubicada en Los Cardales (que también obtuvieron a cambio de una mencionó en el programa) y contó un show en vivo, DJ, catering, perniles de cerdo, arreglos florales, mesa dulce y torta principal. Todo entregado gratuitamente.

Los invitados así como la cumpleañera y su madre llegaron en un micro que también se consiguió por canje. Es que, vale aclarar, la mencionada ciudad y por ende el salón queda a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Además de tener su fiesta soñada, Lorena y Ariadna también fueron invitadas a pasar un fin de semana de relax en unas cabañas de Mar Azul.

En tanto, la cumpleañera recibió cuatro entradas vip para ir a ver el club de sus amores: River Plate, de local, cuando ella disponga.

Al final de esa emisión en la que se postularon todos los emprendedores que hicieron posible el festejo de los 15 años de Ariadna, su mamá no encontró las palabras que buscaba para agradecer tanta colaboración y se emocionó en medio de la videollamada. "No lo puedo creer", manifestó con lágrimas en sus ojos.