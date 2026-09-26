En horas de la tarde del miércoles 24 de septiembre, personal de la Brigada Arroyo El Cura, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, llevó adelante un procedimiento en el marco de una investigación por un presunto hecho de abigeato en flagrancia, ocurrido en jurisdicción de Gualeguaychú.

El operativo se desarrolló alrededor de las 19:30 horas, cuando efectivos que realizaban tareas de prevención sobre calle Las Tropas observaron un automóvil Volkswagen, en el que se trasladaban dos personas , una de ellas menor de edad

Durante el control, los funcionarios hallaron en el baúl del rodado un costillar de aproximadamente 10 kilogramos, correspondiente a un animal bovino, con restos de pelos de coloración rojiza. Los ocupantes no pudieron acreditar en ese momento la procedencia de la carne, estableciéndose posteriormente que los cortes presentaban características coincidentes con un animal que habría sido denunciado como faenado

Puesta la situación en conocimiento del fiscal de turno, Dr. Lucas Pascual, se dispuso el secuestro de los cortes cárnicos, un cuchillo y el vehículo, además del traslado de los involucrados a la Jefatura Departamental Gualeguaychú en calidad de aprehendidos.

En el marco del procedimiento se produjo además un incidente cuando varias personas se hicieron presentes con la intención de entorpecer la labor policial. Como consecuencia de esta situación, fue aprehendida una tercera persona , quien habría agredido al personal policial junto a los demás involucrados.

Asimismo, funcionarios pertenecientes al área de Minoridad y Familia resultaron con lesiones durante la intervención.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, quedaron aprehendidos 3 personas, continuándose con las actuaciones correspondientes por los delitos de abigeato en flagrancia, resistencia a la autoridad con lesiones y entorpecimiento del procedimiento policial.

Del procedimiento participaron efectivos de la Brigada Arroyo El Cura, con colaboración de personal de la Comisaría Octava, Comisaría Séptima y Minoridad y Familia.