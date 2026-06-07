Un hombre de 30 años fue detenido este domingo por la tarde luego de que efectivos policiales lo encontraran trasladando dos clavadoras y no pudiera justificar su origen.

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 16 en la intersección de Santiago Díaz y San Juan, donde personal de la Sección Comando Radioeléctrico realizaba recorridas preventivas.

Según se informó, los uniformados identificaron al hombre mientras transportaba dos clavadoras de aproximadamente dos metros de largo. Al consultarle sobre la procedencia y el destino de los elementos, habría brindado respuestas contradictorias y no logró precisar quién se los había entregado.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal de Propiedad en turno, quien dispuso la detención del sospechoso y el secuestro de las herramientas para determinar su legítima propiedad y procedencia.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia.