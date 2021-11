"No quedó nada": La familia Robles denunció que los usurpadores le robaron pertenencias

Igualmente, el mal momento para los gualeguaychuenses afectados continúa. Roxana, en diálogo con ElDía desde Cero (FM 104.1), aseguró que "todavía no estoy tranquila, mi marido está en el hospital porque se descompensó por todo lo que estamos pasando".

Acerca del desalojo a los usurpadores, confirmó que "ya se fueron todos, incluso el único que no fue a la audiencia fue desalojado ayer por la policía".

Sin embargo, lamentó que "en la casa no me dejaron nada, regalos que me habían hecho y cosas de valor que tenía no quedó nada", y agregó que "rompieron las puertas y vidrios".

También hizo la salvedad de que "los animales estaban todos".

Consultada por los "okupas", afirmó que "no los conocemos, sabemos que son de acá de Gualeguaychú. Salieron llorando por videos que era de su abuelo y ni lo conocieron, esa casa la hicimos nosotros", aseveró.

campo usurpado.jpg

Sobre la causa judicial, planteó que "nosotros que somos los perjudicados tenemos que estar buscando papeles y pruebas, y esta gente con nada nos está haciendo la vida imposible".

"Ellos ya están todos imputados y el 3 de diciembre tienen que presentarse a dar declaración. La justicia dirá...", concluyó.

La policía rural intervino en el lugar

Personal de las brigadas del Departamento Gualeguaychú, dependientes de la Dirección Prevención de Delitos Rurales, acompañados por el Delegado Judicial en turno y Médico Veterinario Policial, dieron cumplimiento al mandamiento Judicial Proveniente del Juzgado de Garantías y Transición Nº 1 de la ciudad de Gualeguaychú, mediante el cual se ordenaba el allanamiento y registro domiciliario del Establecimiento Rural “Los Albanos” ubicado en Costa Uruguay Sur.

En el campo se realizó la constatación del estado tanto de los bienes- muebles e inmuebles -que comprenden el establecimiento, como así también de los animales que se encuentran en el mismo.

Finalizada la labor policial, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Justicia, el campo y todas las instalaciones quedaron a disposición de la familia Robles.

Recordemos se trata de un campo de 125 hectáreas, divididos en cinco partes a cada uno de los hermanos.