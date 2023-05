El primer eliminado de la casa de Gran Hermano en su última edición fue Tomás Holder, quien lejos de ser condenado al ostracismo mediático, como sucediera con otros participantes en su misma condición en ediciones anteriores, el joven continúa siendo popular y por momentos, hasta enigmático. Tras su salida del reality, desapareció de la televisión. Tuvo algunas apariciones públicas pero fueron muy pocas y no quiso participar más de los debates del ciclo de Telefe ni de los programas televisivos que lo convocaban para opinar de Gran Hermano. El musculoso se dedicó a viajar y a reforzar sus trabajos en las redes sociales.

Escándalo mediante, se separó de su novia Paula Balbi; se mostró con otra modelo, Camila Mallo; presentó y sobreexpuso la relación con su madre, Gisela Gordillo; protagonizó un sonado incidente policial y documentó en sus redes sociales cada uno de sus viajes, donde mostró un estilo de vida muy al límite.

En este contexto, sorprendió una carta abierta que publicó el mes último en sus redes sociales. El influencer abrió su corazón desde la primera oración. “Quisiera volver a recuperar esa sonrisa”, escribió Tomás, acorde con la foto que lo precede. Y continuó con una autocrítica de sus meses de furia: “Entré a un mundo que no pertenezco, mucha noche, fiestas, excesos, descontrol, llegué a bajar 15 kilos estos últimos meses, ya sin ganas de entrenar, sin ganas de comer bien, solo pensando todo el maldito día en salir, tomar cosas y perderme entre la multitud”.

Luego de ello llegaría el reencuentro con la televisión, más allá de hablar de la fama, referirse a los problemas, a cómo tratarlos, y a cómo recuperar la vitalidad perdida. Quien en todo momento estuvo a su lados sin dudas fue su madre, Gisela, quien ahora es la que busca ser protagonista de la historia, al presentar sendos castings, tanto para la nueva edición del reality Gran Hermano que llegará a las pantallas antes de fin de año, como para ser parte del Bailando, que regresará a la televisión, esta vez por América.

Tiktok fue la red elegida para presentar las imágenes. Con un ajustado top blanco y jeans, celular en mano, se presentó ante Marcelo Tinelli: “Soy Gisela Gordillo y quiero entrar al Bailando. No sé bailar, no sé cantar, no sé actuar... bueno, actuar más o menos sí, pero soy la mamá de Holder. Y si el chiquito se manda alguna cagada, que seguramente se la va a mandar, se las va a mandar todas, a la única que le hace caso es a mí. ¿Por qué? Porque me tiene miedo. Así que Marce, pensalo, me necesitás. Soy la única que puede controlar a esa fiera. Te mando un beso”.

Cabe recordar que su hijo, Tomás, fue el primer confirmado para la nueva edición del concurso de baile. “El primer confirmado para el Bailando 2023 es, nada más ni nada menos, que Tomás Holder. Bienvenido al Bailando 2023″, reveló Ángel De Brito, quien aclaró que el joven tuvo que romper su contrato con Telefe tras el final del reality para poder formar parte del programa conducido por Marcelo Tinelli.

Minutos después de confirmarse la noticia, Holder publicó un video en su cuenta de Instagram para hablar de la feliz noticia. “Estoy super emocionado, no caigo todavía, no puedo creer esto. Es una oportunidad gigante que me está dando Marcelo, increíble. Estoy muy emocionado por todo el camino que recorrí, sabiendo que arranqué con TikTok, que al principio había muchas críticas...”, expresó en la red social.

“Tengo la piel de gallina, no puedo hablar. Que un pibe del interior, de 22 años, esté hoy acá, es una locura. Se lo debo mucho a ustedes. Gracias Marcelo y a la gente de LAM que me banca. Espero que disfruten de este Bailando que va a estar muy bueno”, agregó emocionado.

Pero allí no quedaría todo, ya que Gisela Gordillo también subió un video a la red social postulándose para la nueva edición de Gran Hermano. Allí detalló: ”Soy de la ciudad de Rosario y soy podóloga. Tengo tres hijos, uno facherísimo de 22 años, una princesa de 10 y un chiquitito de 9. Me hice conocida por ser una mamá luchona, defensora de sus hijos y por algún escandalito mediático. Soy bastante intensa, voy muy al frente, siempre quiero tener la razón, me encanta hacer un montón de cosas de la casa, no cocinar y me encanta hablar de sexo. Sí, en mi consultorio contamos muchas anécdotas entre las mujeres de sexo”.

“Me parece que va a ser un personaje que va a dar de hablar en esta casa, mucho, mucho, Y me encanta ser sexy 24/7. Soy la mami que esa casa necesita, pensá en mí”, cerró la mujer con un beso a la cámara, a la espera de ser llamada para el reality donde su hijo salió luego de la primera semana. (Teleshow)