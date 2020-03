No se registran casos de transmisión comunitaria en Entre Ríos

"Estos son los datos con los resultados de laboratorio pero también hay que tener en cuenta que desde que se produce el contagio hasta que se realiza el diagnóstico lleva un tiempo. Por eso es muy importante seguir teniendo en cuenta todas las medidas relacionadas al control para evitar la transmisión de la enfermedad", afirmó el funcionario.

Además, reiteró que están evaluando semana a semana "los casos que van entrando en estudio, los cuales se han visto duplicados".

El director de Epidemiología, Diego Garcilazo, precisó que por el momento en Entre Ríos "no tenemos casos sospechosos que hayan sido de transmisión comunitaria, si estamos trabajando con las otras direcciones de epidemiología de todo el país y se va a empezar a realizar algunos estudios de lo que nosotros llamamos unidades centinelas para poder ir detectando también algunos casos de personas que no tengan antecedentes de viaje o que no hayan sido contacto estrecho".

Aclaró, que "si entran en ese criterio podría llegar a detectar esos casos en aquellas personas que tengan alguna infección respiratoria moderada a grave que hoy se están estudiando aquellos que no tengan antecedentes de viaje. Pero hasta el momento no hemos tenido ninguna confirmación de estos tipos de casos, los que tenemos hasta ahora son casos de personas que han viajado al exterior un caso de lo que se llama transmisión local de una persona que ha sido contacto estrecho de un caso confirmado por viaje al exterior".

Garcilazo aseguró que "todas las medidas que se toman están relacionadas a datos concretos que se puedan evaluar desde el punto de vista epidemiológico, tanto en el país como en el mundo, en el país como en nuestra provincia. Cuando hay una evidencia desde el punto de vista epidemiológico de algún cambio, eso automáticamente genera las medidas que se requieran tomar".

Reiteró que "hasta el momento nuestra provincia está en la situación de casos de personas que han tenido antecedentes de viaje y un sólo caso de lo que se llama trasmisión local, por lo que las medidas que se están tomando están asociadas a la situación epidemiológica".

Sobre la posibilidad de que se implementen medias en la frontera con la provincia de Buenos Aires, Garcilazo señaló que "es un tema que se discutió con los directores de Epidemiología nacionales y con la Dirección Nacional de Epidemiología. Hoy no se considera Buenos Aires como a las personas que viajan del exterior; hoy los que van a entrar en estudios son aquellas personas que hayan tenido antecedente de viaje al exterior, sin importar qué país; y también las que tengan cuadros respiratorios moderados a graves, se van a estudiar todos sin importar el antecedente de viaje".

Reiteró que "los casos que están en estudio, descartados y confirmados, son todos casos que se han enviado al Malbrán, se hace semanalmente; en este momento son 20 envíos más o menos. Nosotros lo que esperamos y en lo que estamos trabajando a nivel nacional es en la descentralización en todo el país de los laboratorios. Sin embargo, las medidas que se tienen que tomar frente a los pacientes no van a estar modificadas directamente por si el resultados es positivo o negativo, las personas tienen que estar aisladas ante casos sospechosos hasta esperar el resultado, así demoren 24 o 72 horas o una semana".

"Es importante tener en cuenta esta situación, que más allá de los tiempos de los laboratorios, las medidas que se están tomando son las que se tienen que tomar y las correctas; eso no va a influir en la situación epidemiológica, si puede influir en cuanto al tiempo en que una persona puede o no estar aislada", subrayó.

En relación a los laboratorios, el facultativo dijo que "hay que tener en cuenta que para estos estudios que se hacen para vigilancia y contención se requiere un tipo de estudio que se llama PCR Real Time, que no está disponible en todo el país en cualquier laboratorio, son muy pocos los que lo tienen; nosotros estamos en condiciones de hacerlo, pero también se requieren reactivos que estén validados no sólo por el Malbrán, sino también por el Anmat, porque tenemos que certificar lo más rápido posible que si esa persona da positivo sea así; y si da negativo, sea así. Eso también es importante para el momento posterior, una vez que el paciente termina sus síntomas, para poder dar el alta y certificar que no sigue contagiando el virus por más que no tenga síntomas".

"Por lo tanto es fundamental el trabajo que se tiene que hacer; que la descentralización sea organizada y responsable en este aspecto", apuntó.

Descartó que en esta fase fueran útiles: "Hoy lo que se necesita es la tecnología que es la que tiene el Malbrán, y que irá descentralizando progresivamente a todos el país".

En cuanto al uso de los cajeros, Garcilazo insistió en que "las medidas de la población en general están relacionadas al lavado de manos. Esto es fundamental para todas las personas que salen". En ese marco, se refirió a uso de guantes y barbijos al decir que "esto genera una falta sensación de seguridad".

Explicó que el virus ingresa a través de la mucosa y reiteró la importancia de saber utilizar, colocar y sacar los equipos de protección, dijo entonces que se genera una “falsa sensación de seguridad, el virus no va a entrar a través de la piel sino que va a ser a través de las mucosas. Vemos que mucha gente está usando guantes para utilizar cualquier utensilio o cuando está afuera de su casa y después automáticamente se toca la cara y es la misma situación que si no tuviera los guantes”.

“Acá hay que tener en cuenta que los equipos de protección personal principalmente hay que saber utilizarlos, saber ponérselos, cómo se sacan y es fundamental que se el personal de salud el que utilice estos equipos porque es el que va a estar más expuesto y en contacto con el virus directamente”, apuntó.

En ese sentido, aclaró que “las personas comunes lo que tienen que hacer es lo que estamos recomendando diariamente, cumplir a rajatabla el aislamiento y lavarse las manos habitualmente, tener todos la ambientes lo más aireados posible y básicamente tener en cuenta eso, no utilizar ninguna otra medida extraordinaria”.

Respecto de la proyección del pico de circulación del virus, Garcilazo explicó que "generalmente lo que se ha observado en los otros países, la experiencia que tenemos con lo que ha pasado en Europa, generalmente desde la aparición del primer caso hasta el pico o lo que llamamos la curva exponencial, comienza aproximadamente 30 a 40 días después del primer caso. Esto es muy variable, no es una cuestión exacta ni matemática pero eso es lo que tenemos como experiencia y lo que estamos observando en los demás países”.

Por último, indicó que “estamos viendo un crecimiento exponencial del número de casos que están en estudio, por lo tanto consideramos que en las próximas semanas vamos se va a empezar a ver el aumento de casos en estudio y confirmados”.

Colaboración con la Policía

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, informó que la fuerza trabaja a lo largo de la provincia con despliegue de personal y de medios, lo que llevó a la detención de "160 personas por incumplimiento del decreto nacional; 1.300 personas notificadas de la cuarentena; 1.000 actas labradas por el incumplimiento primario del decreto. Este trabajo se realiza de manera mancomunada con otros organismos del Estado, el cual es muy intenso".

Y, por último, pidió a los entrerrianos "colaboración con la fuerza, que se queden en casa, porque solos no podemos, necesitamos sí o sí de la colaboración de todos".

Tránsito por la cosecha

Por otra parte, Maslein, explicó que el tránsito de trabajadores de la cosecha citrícola esta dentro de las excepciones mencionadas en el decreto nacional. "Por su puesto si el empleador tiene una constancia, una certificación para el empleado que debe viajar de un lugar a otro, mejor para el personal que esta de contralor en los distintos operativos", finalizó.