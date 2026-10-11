En la tarde de este domingo se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera A “Claudio ‘Lalo’ Romani”, con dos encuentros que terminaron en empate.

En el estadio Raúl Impini, Central Larroque no pudo romper el cero frente a La Vencedora y ambos equipos igualaron 0 a 0, en un partido correspondiente a la zona B.

Por su parte, en el estadio Juan Jorge Stauber, Juventud Urdinarrain y Sarmiento empataron 1 a 1 por la zona A. Nicolás Musico, flamante refuerzo del conjunto local y con pasado en Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo. A los 41 de esa misma etapa, Alejo Rondán estableció la igualdad para La Tromba.

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La fecha se completará este lunes feriado con cuatro encuentros. Por la zona B, Deportivo Urdinarrain recibirá a Camioneros en el estadio Teodoro Treisse, mientras que Pueblo Nuevo enfrentará a Central Entrerriano en “La Ciudadela”. Ambos partidos comenzarán a las 16.15. En tanto, por la zona A, Juventud Unida será local ante Defensores del Oeste en “La Vía”, también desde las 16.15, e Independiente recibirá a Unión del Suburbio en el Estadio Municipal, a partir de las 21.15.

Ganaron Defensores del Sur, Sud América y Sporting en la Primera B

Este domingo se completó la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera B “Alfredo ‘Piyo’ Fernández”, que había comenzado el lunes pasado con la goleada de Isleños Independientes, que se impuso por 5 a 0 como visitante ante Atlético Sur, en el Estadio Municipal, por la zona A.

En el estadio de Cerro Porteño, Defensores del Sur derrotó por 1 a 0 a Black River, en condición de visitante y por la zona B. Roberto Cepeda, de penal, marcó el único tanto del encuentro.

Por la misma zona, Sud América consiguió una victoria a domicilio frente a Deportivo Gurises en el estadio Hugo Reverdito, donde se impuso por 3 a 1. Héctor Barboza, en dos oportunidades, y Leonel Cano marcaron para el ganador, mientras que Emiliano Cigliutti anotó el descuento para el conjunto local.

En tanto, por la zona A, Sporting, campeón del Torneo Apertura y primer equipo en conseguir el ascenso, logró su primera victoria en el Clausura al derrotar por 2 a 1 a Sportivo Larroque como local. Santino Carles y Lucas Ruiz marcaron los goles del conjunto vencedor.