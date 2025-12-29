La viceintendenta Julieta Carrazza habló sobre el aumento de las multas de tránsito a raíz de la incorporación de cámaras a los semáforos y de un radar de velocidad, que fue instalado en el acceso sur.

La funcionaria municipal manifestó que se trata “de un convenio que firmó el Estado Provincial con el Municipal, que trae infraestructura para controles tecnológicos para la seguridad vial”.

“Por supuesto que había que equiparar las multas, algo tan básico como no cruzar un semáforo en rojo, a los costos que tienen esas multas en toda la provincia y a nivel nacional. No son tasas, son multas, son infracciones, no es lo mismo. Están para garantizar la seguridad vial y que haya menos accidentes de tránsito”, argumentó Carrazza.

“Son equiparables y además se va a poner un radar de velocidad y cinco cámaras de fotomulta. Nosotros hacemos talleres de prevención y seguridad vial hasta en los jardines municipales, hasta un niño comprende que no puede cruzar un semáforo en rojo, y tenemos que asegurar que todos los ciudadanos cumplan algo tan básico”, concluyó.