Nahir Galarza denunció, a través de sus allegados, que existen perfiles falsos en redes sociales con su nombre y que circulan fotos con su imagen editada y/o modificada con IA. La condenada a prisión perpetua de 27 años y encerrada en la Unidad Penal N°6 de Concepción Arenal, de Paraná, Entre Ríos, pidió a sus seguidores que no transfieran dinero a ningún alias vinculado a ella.

La advertencia surge tras la viralización de una imagen suya con un iPhone. En el posteo fake, además, la publicación asegura que la joven condenada por el homicidio de Fernando Pastorizzo compró el teléfono luego de pasar su alias en redes. “Gracias por el esfuerzo”, dice.

El "meme" que se viralizó y varios usuarios creyeron real

Es un “meme”, una simulación, pero muchos usuarios lo creyeron real. “Es mentira. Ella no pide ni nunca pedirá dinero a sus seguidores. Tampoco nadie en su nombre, no hace colectas”, indicaron fuentes cercanas a Galarza.

Sucede que, desde que fue detenida en 2017 por el crimen de Fernando, su perfil real en Facebook -el que usaba desde adolescente- comenzó a recibir reproches y, al mismo tiempo, adhesiones. De forma casi simultánea, se multiplicaron las cuentas truchas con su nombre. Incluso, tiene Fanpages.

Nahir Galarza denuncia que modifican su imagen con IA

En un simple repaso en los buscadores de Facebook e Instagram se pueden encontrar usuarios en los que se la puede ver provocativa o en ropa interior. También leyendo un libro, con frases reflexivas y de resiliencia. Son creadas por inteligencia artificial. Muchas invitan a tener una relación con ella. “Si van a querer algo conmigo, quiero que sea en libertad y afuera”, dice la presentación de una cuenta en IG.

Otras fotos, publicadas hace pocos días, son reales, pero de hace siete años o más. Las fuentes indicaron que Galarza, la mujer más joven condenada a la pena más severa contemplada en el Código Penal, intentó crear un perfil verificado a través del celular de su mamá, Yamila Kroh, con el fin de denunciar las cuentas falsas y, de esa manera, evitar confusiones.

"No es ella", aseguran sus allegados

Según argumentó, a este fenómeno de utilización de su imagen estaba ligado el pedido de tener un celular propio que la Justicia le negó en septiembre del año pasado. Las internas de la prisión entrerriana no tienen acceso a teléfonos particulares. Utilizan uno solo para llamadas y enviar mensajes en horarios acotados.

La última vez que Galarza había utilizado redes sociales fue en septiembre de 2019, cuando publicó varias fotografías sola y con sus compañeras desde su celda en su cuenta de Facebook.

Después de que se investigara el hecho, se descubrió que las imágenes habían sido tomadas con un celular compartido entre las internas para comunicarse con sus familiares.

En su descargo ante las autoridades penitenciarias, la joven admitió su error y reconoció haber infringido las normas al compartir contenido en redes sociales. Desde entonces, no volvió a tener presencia en plataformas digitales

La vida en la cárcel

Nahir Galarza, condenada en 2018 a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo, está alojada en un pabellón de la única cárcel para mujeres de Entre Ríos con otras seis internas. Solo comparte tiempo con el resto de la población en el patio del penal.

Personas cercanas a ella aseguraron a Infobae que los primeros años de encierro fueron difíciles, pero que, con el tiempo, la convivencia mejoró.

En el último año, Galarza recibió el título de operador preventivo en Salud Mental, un paso intermedio de la formación en Psicología Social que aspira a finalizar en breve. “Le encanta la carrera, le enseñó a tener empatía, a sentir lo que siente el otro. La ayudó mucho”, remarcaron.

Otra foto modificada de Nahir Galarza

Las temáticas en las que le gustaría profundizar son las adicciones, la violencia de género y el maltrato infantil. “Le rompe el alma”, dijeron sobre este último. “No sabe si la dejarán ejercer en la cárcel, pero no se desanima”, indicaron al respecto.

Al mismo tiempo, la joven asiste a talleres de yoga y meditación del Arte de Vivir y da clases de gimnasia en la unidad, tras recibirse de personal trainer.

En cuanto a la causa por el crimen de Fernando, Galarza no tuvo novedades. Insistirá con la revisión de la figura por la que fue condenada, debido a que la Justicia consideró que su vínculo con la víctima era de pareja, lo que añadió años al encierro que debe cumplir.

De todos modos, espera poder acceder al beneficio de las salidas transitorias, al cumplirse la mitad de la pena por su buen comportamiento. Esto sucederá en, al menos, una década.