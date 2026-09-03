No Te Va Gustar llegará a Gualeguaychú el próximo 10 de septiembre para presentar su nueva etapa musical en el marco de la gira “Florece en el Caos”. El show será a las 20 horas en el Polideportivo Norte, donde la banda uruguaya se reencontrará con su público de la ciudad.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de PlateaVip. Además, quienes quieran adquirirlas de manera presencial podrán hacerlo en Ahora ElDía, Concordia 1993, con un 25% de descuento.

La presentación forma parte del nuevo recorrido internacional de NTVG, que acompaña el lanzamiento de su álbum de estudio, “Florece en el Caos”, integrado por diez canciones nuevas. El material fue grabado en Montevideo durante agosto y septiembre de 2025, con producción de Nico Cotton y grabación de Carlos Imperatori.

Con un sonido renovado, más áspero y filoso, el disco amplía el universo musical de la banda sin abandonar su identidad melódica y emocional. Sus canciones abordan distintas temáticas desde una mirada madura, reflexiva y esperanzadora.

El nuevo ciclo llega después de la exitosa Gira 30 Años, que durante 2024 y 2025 llevó a No Te Va Gustar por 19 países y más de 80 ciudades, con más de 120 shows. La gira tuvo su cierre en La Plata, con un Estadio UNO completamente agotado.

Ahora, la banda vuelve a la ruta con un espectáculo renovado, una puesta actualizada y un repertorio que incorpora las canciones de “Florece en el Caos” junto a los clásicos que marcaron su trayectoria.