"A todas las trabajadoras y trabajadores de la Secretaría a mi cargo

Quiero hacerles llegar mis palabras de apoyo y tranquilidad en este momento que estamos atravesando.

Todos UDS. han sido vacunados porque pertenecen al grupo “Trabajadores de Salud” que se ha priorizado en esta primera etapa y simplemente estamos cumpliendo con los lineamientos emanados por Nación y Provincia y todos han trabajado denodadamente desde el comienzo de la pandemia.

Los odiadores seriales y mentirosos, han hecho una vez más, gala de lo único que han sabido hacer durante toda esta pandemia, calumniar y mentir. Hasta no hace mucho, la vacuna Sputnik V era un veneno.

En este esquema, donde la pandemia de COVID se encuentra en el centro de la escena desde inicios de 2020, la Salud ha quedado inmersa en disputas y tironeos que nada tienen que ver con el bienestar de las personas y los cuidados a los que nos abocamos y esforzamos por garantizar a diario. Bienestar por el que todos ustedes trabajan arduamente desde el primer día acompañando a la población en cada uno de los requerimientos que estuvieran a nuestro alcance.

Principalmente quiero que comprendan que la vacunación del personal de esta secretaria municipal, no es ningún privilegio, es un derecho y el plan rector lo estableció de este modo al priorizar en el primer grupo “cuidar a quienes cuidan”. El personal de Salud Municipal se vacunó con las dosis que la Nación y la Provincia dispusieron para ello, bajo ningún punto de vista se destinaron dosis pertenecientes a otros grupos poblacionales, los recursos llegaron a donde estaban dirigidos. Quien así no lo entienda, cuestiona directamente el plan rector.

No tenemos que sentarnos en el banquillo de los acusados, no tenemos nada que explicar a quienes se aprovechan del malestar de la población ante esta tremenda e impensada pandemia que enfrentamos, para sacar réditos, no hay margen para esto. En este momento en que el primer mundo está siendo azotado por nuevas olas de contagios masivos, es importante que todo el personal de Salud, esté protegido para poder actuar en salvaguarda de la salud de la población ante una posible nueva ola.

Quienes integramos la Secretaría de Desarrollo Social Ambiente y Salud municipal de Gualeguaychú, somos personal de salud y conformamos un equipo que lleva adelante cuidados integrales.

Quienes así no lo comprendan y nos acusen en pos de obtener algún rédito que nada tiene que ver con el bienestar de la población, deberán afrontar las consecuencias que generen en la vida y el honor de las personas que integran Salud municipal.

Les agradezco profundamente el denodado trabajo que siempre han llevado adelante; pero fundamentalmente les agradezco el sacrificio y la entrega que desde el inicio de la pandemia y quitándole horas a sus seres queridos se entregaron totalmente para abocarse al cuidado de la salud de la comunidad desde el lugar que a cada uno le corresponde.

Por último los invito a que estemos a la vanguardia en la deconstrucción del paradigma de SALUD, que define a ésta como la “ausencia de enfermedad”. La salud es un concepto integral y una construcción social e histórica que hace años venimos consolidando en nuestra ciudad.

Empoderemosnos y comprendamos que el trabajo que llevamos adelante hace años desde el Estado Municipal en materia de Salud, requiere de cada uno de UDS. siendo TODAS y TODOS imprescindibles.

Para despedirme reitero “que el personal municipal se haya vacunado en el marco de la campaña de vacunación por COVID 19, es su derecho y es responsabilidad de las máximas autoridades sanitarias del Estado Provincial que así sea”.

Les invito a continuar por el camino que venimos transitando y les dejo mis más cálidos saludos".

MARTÍN ROBERTO PIAGGIO