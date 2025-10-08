El crimen de Daiana Mendieta, la joven de 22 años de Gobernador Mansilla asesinada de un disparo y arrojada a un pozo en una zona rural, tiene conmovido a todo el pueblo del departamento Tala, así como localidades vecinas, la provincia y todo el país.

Conforme pasan las horas, a la par del avance de la investigación policial y judicial, se conocen expresiones de conmoción y consternación entre amigos y allegados de Daiana, así como vecinos de la pequeña ciudad del centro de Entre Ríos y de la región.

Este miércoles se conoció un desgarrador mensaje que publicó en las redes sociales su novio. Juan Manuel Estallo, de General Galarza, se despidió en las redes sociales con una foto de la pareja y un texto que confirma el amor que sentía por la víctima de femicidio.

“Daianita, mi amorcito como nos decíamos, no tengo palabras para describir el dolor que se siente, solo puedo decir que te voy a recordar y te voy a llevar siempre en mi corazón”, posteó el hombre.

Y resaltó: “el poco tiempo que pudimos estar juntos disfruté hasta el último segundo, siempre divertida y de buen humor. Nuestras largas charlas, no se nos terminaban nunca los temas, siento como si te hubiera conocido de toda la vida!”.

El breve escrito concluye, y valora: “En tan poquito tiempo llegue a quererte como ni siquiera te lo imaginas!! Siempre siempre vas a estar en m corazón. Fuiste una hermosa persona conmigo”.

¿Qué pasó con el sospechoso?

El hombre detenido tras el femicidio de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla, departamento Tala, comenzó a cumplir 90 días de prisión preventiva. Según se informó, pasó la noche “con tranquilidad y está solo”, sin nadie que lo acompañe.

Cabe recordar que fue detenido el domingo a la noche por “Resistencia a la autoridad” y que, la tarde de este martes, había sido indagado por la fiscal Emilce Reynoso pero prefirió negarse a declarar.

ya se oficializó la primera decisión de su abogado defensor: apelar la medida de reclusión, que lo mantiene con custodia permanente en la sede policial.

