No tenía la plata para comprar un remedio para su bebé y "Mamá Noel" se lo regaló

Una mujer ingresó a una farmacia con su bebé recién nacido y compró diferentes medicamentos, entre ellos, una gotitas estomacales para los dolores de panza de su hijo, pero como no le alcanzó la plata una clienta que estaba en el lugar se las regaló.

La mujer no dudó en ayudar a la mamá del bebé. “Llevalas de regalo de Papá Noel”, le insistió hasta convencerla. El hermoso hecho ocurrió en Santa Rosa, La Pampa, y la joven mamá decidió agradecer el gran gesto a través de las redes sociales.

Embed

Verónica Navarro, la mamá del bebé compartió en sus redes el agradecimiento: “Esta flaca divina Dios la puso en mí camino hoy! No sé cómo se llama no le pregunté su nombre pero le pude sacar esta foto...si alguien la conoce felicítenla y etiquétenla x favor!", fue el mensaje que reinó la publicación compartida en su cuenta de Facebook.

Y siguió la historia: Él es mí bebé Natanael tiene apenas 4 días! Hoy fui a la farmacia a comprar gasas, alcohol para curar su ombligo y además de protectores mamarios y medicación para mí dolor ya que tuve cesaría! ...pregunté cuánto salía las gotitas para el dolor de panza y me salía más de $400 por la sencilla razón que era mucho y no me alcanzaba decidí no llevarlas y esta maravillosa persona se me acerca y me dice "llévaselas yo se las regalo", contó la mujer en sus redes.

"Le dije q no q estaba bien y me insiste diciendo si en serio llévalas regalo de Papá Noel! Sabemos q Papá Noel no existe...pero existen estas personas q te llenan el alma! Palabras para agradecer no existe en este momento para mí no me alcanzaría ninguna! Deseo q toda bendición del cielo caiga sobre tu vida y tu familia! Te deseo muy feliz Navidad y que te sorprenda un mejor año por lo gran persona q sos. Grandes cosas vas a recibir!! “, finalizó Navarro en la hermosa historia que contó en su publicación.

Esta emotiva historia rápidamente se viralizó y en esta Navidad es más que importante no olvidar que lo mejor es siempre poder ayudar a los demás.