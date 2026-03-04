Eduardo Coudet fue presentado como nuevo entrenador de River Plate por Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli en una conferencia de prensa en el Estadio Monumental y aseguró que hay que ganar campeonatos. Además, descartó traer un refuerzo.

El flamante técnico llegó al país a la madrugada, firmó contrato esta mañana tras rescindir su vínculo con el Alavés español y esta tarde dirigirá su primera práctica al frente del equipo. Sin embargo, antes tuvo su encuentro con la prensa y explicó su arribo. "Me gusta el lío, por eso estoy acá", declaró, sin desentenderse del complicado presente de su nuevo club, al que tratará de darle una inyección anímica mientras busca darle su marca al juego del equipo.

Coudet no olvidó a su predecesor, Marcelo Gallardo, y decidió agradecerle públicamente por una conversación que tuvieron antes de que el ex Celta de Vigo asumiera: "Se fue el entrenador más ganador en la historia del club y lo primero que hice fue comunicarme con él. Quiero agradecerle de corazón".

Sin ahondar en sentimentalismos, Chacho no quiso esquivar el ansia riverplatense por ganar títulos: "No necesito ni cobertura ni evitar ninguna responsabilidad. No vine a un cumpleaños, hay que ganar campeonatos".

Otra temática que inquieta a los hinchas del Millonario es si el club hará o no uso de los cupos que le quedan para reforzarse en este mercado de pases. Al respecto, tanto Coudet como Di Carlo fueron tajantes y aseguraron que están contentos con el plantel que tienen y piensan en la ventana de transferencias de junio.

"No miro las edades, para mí juega el que mejor está", declaró el director técnico, adelantando la posible presencia de los más jóvenes en sus alineaciones.